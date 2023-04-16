Более 10 млн рублей потратили барнаульцы на предпасхальных ярмарках

Особым спросом у горожан пользовались: мясо, мясные полуфабрикаты, рыба мороженая и готовая, колбасные изделия и мясные копчёности

16 апреля 2023, 11:46, ИА Амител

Фото: Barnaul.org

15 апреля в Барнауле прошли предпасхальные ярмарки. Жители города потратили на них 10,5 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

"На предпасхальной ярмарке пекарни и кондитерские цеха города продавали куличи, их реализовано на 890 тыс. рублей. Цены на куличи остались на уровне прошлого года – от 45 руб. до 250 руб., в зависимости от веса – от 100 граммов до 500 граммов. На всех площадках организована торговля яйцами, также был представлен широкий выбор ингредиентов для пасхальной выпечки: мука, изюм, орехи, цукаты и другое", – сказано в сообщении.

Отмечается, что особым спросом у горожан пользовались: мясо, мясные полуфабрикаты, рыба мороженая и готовая, колбасные изделия и мясные копчёности.

С начала 2023 года в Барнауле прошло уже 8 продовольственных ярмарок на 11 площадках. Общий товарооборот составляет 51,4 млн рублей.

Следующие ярмарки в городе состоятся 22 апреля.