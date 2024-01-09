Более 100 млн рублей курортного сбора направят на развитие Белокурихи в 2024 году
На эти средства планируется обустроить спуски к реке, пешеходные мостики от курортного сквера и прочее
09 января 2024, 23:13, ИА Амител
В 2024 году на благоустройство инфраструктуры Белокурихи направят более 100 млн рублей, которые получат от курортного сбора. Об этом заявили в управлении Алтайского края по развитию туризма.
На эти средства планируется обустроить спуски к реке и пешеходные мостики от курортного сквера. Также рабочие благоустроят входную группу терренкура "Старая мельница". Кроме того, планируется благоустроить набережную реки и провести иные работы. Не исключено, что денег хватит и на создание туристско-информационного центра.
Напомним, что Алтайский край с 2018 года участвует в эксперименте по развитию курортной инфраструктуры, который предполагает курортный сбор. Всего за время проведения эксперимента в бюджет поступило свыше 220 млн рублей, из которых на благоустройство направили почти 150 млн рублей.
23:56:06 09-01-2024
А почему не Панкрушихи?
07:58:45 10-01-2024
Андрей (23:56:06 09-01-2024) А почему не Панкрушихи?... Потому что это на средства курортного сбора. В Панкрушихе есть курортный сбор? Благоустраивать опять же зону курорта будут. Город ни при чем останется. Ёлка позорная на Новый год была. Кривая-косая. Не могли площадь украсить. Ладно, тепло было, ледовые фигуры растаять могли, но лампочек гирлянд на так называемом стадионе навешать кто не дал? Из фанеры фигуры бы наделали. Город никому не нужен! Ах да, дороги сделали и пешеходные зоны. А в остальном?