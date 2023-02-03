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Более 100 надписей о продаже наркотиков закрасили в Барнауле

В полиции напомнили, что нанесение подобных реклам является административным правонарушением

03 февраля 2023, 10:40, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф
Фото: 22.мвд.рф

В Барнауле прошла акция по закрашиванию надписей, рекламирующих продажу наркотиков. Об этом рассказали в региональном МВД.

"В рамках акции волонтёры и дружинники закрасили 101 надпись с рекламой наркотических и психотропных веществ, интернет-ресурсов, пропагандирующих запрещённую деятельность", – сказано в сообщении.

Полицейские напомнили, что за подобные надписи грозит административная ответственность по статье "Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ". За это грозит наложение штрафа.

Комментарии 6

  • Полицейские напомнили, что за подобные надписи грозит административная ответственность ... А ловить художников не пробовали?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Административная ответственность за надписи на стенах) 100 рублей штрафа) причем в содержании надписей криминала нет - они предусмотрительно пишут «работа». А какая это работа - они мол не при делах, их наняли только рекламу сделать. Обращайтесь на сайт указанный в объявлении)
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Надо ловить, жестко карать и освещать это, чтобы у молодняка не появлялось желание "заработать". Нам натуральный мраморный фасад здания испортили. Мрамор пористый, краска глубоко проникла. Руки бы поотрывать
    03 февраля, Гость   Ответить
  • на доме Папанинцев 116 такая надпись
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Наркотрафик парализован. Наркомафия изведена под корень. Милиционеры массово увольняются, на всех нет столько работы.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Во что страну превратили, ужас, административный штраф и все? Появилась бы такая надпись в советское время, посадили бы пожизненно.
    03 февраля, Гость   Ответить
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