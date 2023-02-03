Более 100 надписей о продаже наркотиков закрасили в Барнауле

В полиции напомнили, что нанесение подобных реклам является административным правонарушением

03 февраля 2023, 10:40, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф

В Барнауле прошла акция по закрашиванию надписей, рекламирующих продажу наркотиков. Об этом рассказали в региональном МВД.

"В рамках акции волонтёры и дружинники закрасили 101 надпись с рекламой наркотических и психотропных веществ, интернет-ресурсов, пропагандирующих запрещённую деятельность", – сказано в сообщении.

Полицейские напомнили, что за подобные надписи грозит административная ответственность по статье "Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ". За это грозит наложение штрафа.