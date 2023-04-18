Более 1000 жителей Алтайского края оформили налоговый вычет за занятия спортом

С 1 января 2022 года граждане России могут получить налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги

18 апреля 2023, 13:17, Ирина Киселева

Более тысячи жителей Алтайского края в 2023 году уже подали декларации по форме 3-НДФЛ, чтобы получить социальный налоговый вычет за тренажёрный зал и занятия фитнесом. Благодаря этому граждане смогут вернуть налогов на общую сумму порядка 3 миллионов рублей. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил замруководителя регионального УФНС Сергей Сметанников.

Кто может оформить налоговый вычет за занятия спортом?

Такое право есть у всех, кто в 2022 году понёс расходы на физкультурно-оздоровительные мероприятия на себя или ребёнка в возрасте до 18 лет, а также детей до 24 лет, если они обучаются по очной форме, отметил эксперт. При этом важно, чтобы спортивная организация входила в специальный перечень, утверждённый Минспортом. Всего в него входят в Алтайском крае 33 организации и индивидуальных предпринимателей. В их числе "Магис-Спорт", спортшкола "Победа", хоккейный клуб "Динамо", краевая спортшкола олимпийского резерва" и др.

"Сумма вычета не должна превышать 120 тысяч рублей за год в совокупности с другими социальными вычетами по НДФЛ. Отмечу, что эта декларация не носит срока представления, их можно подать в любое время в течение года", – пояснил Сергей Сметанников.

Сколько можно сэкономить благодаря вычету на фитнес?

Если вы не пользуетесь другими вычетами, можете, потратив 120 тысяч за год на занятия фитнесом, уменьшить налогооблагаемую базу на эту же сумму либо меньше. Однако сама сумма налога к уплате составит 13% от этих денег, то есть 120 тысяч рублей * 13% = 15600 рублей. Это максимум.

Вычет можно получить, подав декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговую. Также это можно сделать через работодателя на основании уведомления. Но в любом случае потребуется написать заявление и документально подтвердить расходы. То есть понадобится договор на оказание услуг и чеки об оплате. Если право на вычет подтвердится, налоговая направит работодателю уведомление.