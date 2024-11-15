Более 120 единиц техники будут бороться со снегом в Барнауле этой ночью

С части улиц вывезут скопившиеся сугробы

15 ноября 2024, 19:31, ИА Амител

Дорожная техника / Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

121 единицу техники задействуют в Барнауле этой ночью для очистки улиц, вывоза снега и посыпки дорог песко-соляной смесью. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Барнаула в Telegram-канале.

Отмечается, что "Автодорстрой" очищает дороги и тротуары города от снега в непрерывном режиме. В день на линии работало порядка 78 единиц техники и 120 дорожных рабочих. Они проводили очистку подходов к пешеходным переходам, лестничных сходов, противогололедную обработку.

Работа продолжится ночью. Вывоз снега запланирован с улиц Гущина, Партизанской, Анатолия, Короленко, Гоголя, Льва Толстого, Энтузиастов, Шевченко, с проезда Шлиссельбургского, с проспектов Красноармейского и Социалистического и других участков улично-дорожной сети.

Горожан призвали соблюдать правила парковки и по возможности не оставлять авто на проезжей части. Это позволит дорожной технике беспрепятственно убирать снег.