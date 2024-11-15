Более 120 единиц техники будут бороться со снегом в Барнауле этой ночью
С части улиц вывезут скопившиеся сугробы
15 ноября 2024, 19:31, ИА Амител
121 единицу техники задействуют в Барнауле этой ночью для очистки улиц, вывоза снега и посыпки дорог песко-соляной смесью. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Барнаула в Telegram-канале.
Отмечается, что "Автодорстрой" очищает дороги и тротуары города от снега в непрерывном режиме. В день на линии работало порядка 78 единиц техники и 120 дорожных рабочих. Они проводили очистку подходов к пешеходным переходам, лестничных сходов, противогололедную обработку.
Работа продолжится ночью. Вывоз снега запланирован с улиц Гущина, Партизанской, Анатолия, Короленко, Гоголя, Льва Толстого, Энтузиастов, Шевченко, с проезда Шлиссельбургского, с проспектов Красноармейского и Социалистического и других участков улично-дорожной сети.
Горожан призвали соблюдать правила парковки и по возможности не оставлять авто на проезжей части. Это позволит дорожной технике беспрепятственно убирать снег.
20:57:49 15-11-2024
Круглосуточно должны работать не менее 360 единиц производительной уборочной техники (Машины с лопатами и щетками, шнековые снегоуборщики). А вывозить снег с обочин, где нельзя его оставить, только после снегопада.