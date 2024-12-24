Более 1,3 тыс. кубометров леса незаконно вывезли из Алтайского края в 2024 году

По факту контрабанды алтайские таможенники возбудили 17 уголовных дел

24 декабря 2024, 16:00, ИА Амител

Дрова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С начала 2024 года сотрудники Алтайской таможни возбудили 17 уголовных дел по факту контрабанды более 3,1 тыс. кубометров лесоматериалов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Из Алтайского края лес незаконно вывозили в страны ближнего зарубежья на автомобилях. При этом преступники использовали поддельные документы. Незаконным перемещением лесоматериалов занимались как граждане РФ, так и иностранцы.

"Оперативно-разыскные мероприятия таможенники проводили во взаимодействии с Управлением ФСБ РФ по Алтайскому краю, в ходе которых правоохранители пресекли незаконный вывоз почти 115 кубометров древесины на сумму около 1,5 млн рублей. Лесоматериалы изъяты", – рассказали в пресс-службе.

Алтайская таможня возбудила по всем выявленным преступлениям уголовные дела в соответствии с ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Для нарушителей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет и крупный денежный штраф. По одному из дел лесозаготовитель незаконно вывез за границу РФ 36 кубометров пиломатериала. Суд назначил ему штраф в размере 300 тыс. рублей.