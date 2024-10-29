Более 130 единиц техники будет дежурить на алтайских федеральных дорогах

Дорожные организации перевели в режим повышенной готовности в связи с непогодой

29 октября 2024, 23:23, ИА Амител

Фото: Минтранс Алтайского края

Дорожные организации, задействованные в содержании федеральных трасс Алтайского края и Республики Алтай, переведены в режим повышенной готовности в связи с предстоящим ухудшением погодных условий 29 и 30 октября. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор "Алтай".

Для работы в Алтайском крае подготовлено 62 единицы спецтехники, в том числе 34 комбинированные дорожные машины. Больше всего – 30 единиц – выйдут на Чуйский тракт на маршруте от границы с Новосибирской областью до Республики Алтай. В последнем на Чуйском тракте будут работать 57 единиц техники.

В случае необходимости количество задействованной техники будет увеличено. За дорожной ситуацией наблюдают с помощью системы метеоконтроля и камер.

В Упрдор "Алтай" просят водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию в условиях гололеда и снегопада. Кроме того, особенное внимание следует уделять при проезде участков с работающей дорожной техникой.