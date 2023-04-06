Более 1,4 млрд бонусов СберСпасибо сибиряки списали с начала года

Жители Алтайского края потратили их в основном на товары из аптеки и оптики

06 апреля 2023, 16:12, ИА Амител 4CQwVszH9pSZqkrdHLR

Девушка и телефон / Фото: Freepik

Программа СберСпасибо становится популярнее у сибиряков – за первый квартал 2023 года клиенты Сбера списали на товары и услуги свыше 1,4 млрд бонусов. Для сравнения: по итогам первого квартала прошлого года эта сумма была на 400 млн меньше.

Сибиряки потратили больше всего бонусов в категории "Маркетплейсы и универсамы" – сумма списания превысила 217 млн бонусов СберСпасибо. В Алтайском крае чаще всего бонусы тратили на оплату покупок в категории "Аптеки и оптика", где общая сумма списаний превысила 27 млн рублей. Новосибирцы больше всего потратили на продукты, а жители Кузбасса, Томской области, республик Алтай и Хакасия – на одежду и обувь.

"СберСпасибо сегодня – программа лояльности, которая даёт нашим клиентам привилегии в получении выгоды и, что намного важнее, возможность экономить. Например, один из наших клиентов в первом квартале единовременно списал в СберМегаМаркете более 270 тысяч накопленных бонусов, не потратив на свои покупки средства со своего счёта. Клиенты Сбера могут таким способом оплачивать покупки, коммунальные услуги, конвертировать в рубли – мы регулярно работаем над специальными предложениями и возможностями, увеличивая перечень компаний-партнёров", – прокомментировал председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

Ознакомиться со всеми возможностями бонусной программы, узнать свой уровень привилегий и перечень компаний-партнёров можно на официальном сайте.

ПАО Сбербанк

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