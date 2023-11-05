Более 140 млн рублей потратили барнаульцы на продовольственных ярмарках в 2023 году
Последняя в этом году ярмарка состоялась 4 ноября
05 ноября 2023, 06:40, ИА Амител
140,3 млн рублей составил товарооборот продовольственных ярмарок в Барнауле в 2023 году, сообщили в мэрии.
"С начала текущего года в краевой столице организовано 19 продовольственных ярмарок на 11 площадках, объем продаж составил 140,3 млн рублей, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 3,7%, или на 5 млн рублей", – рассказали в пресс-службе.
Последняя в этом году ярмарка состоялась 4 ноября. Она прошла на шести площадках города, на них барнаульцы потратили 8,1 млн рублей, а число покупателей составило более 8 тысяч человек.
Наибольшим спросом у покупателей на ярмарках пользуются овощи, фрукты, мясо, мясные полуфабрикаты, рыба мороженая и готовая, колбасные изделия и мясные копчености.
В администрации города отметили, что цены на ярмарках в среднем ниже на 14%, чем в торговых сетях, и на 24,6%, чем на городских рынках.
"Такой уровень цен достигается за счет привлечения на ярмарки фермерских хозяйств, товаропроизводителей и оптовых предприятий", – объяснили в мэрии.
15:44:10 05-11-2023
это и есть счастье, продавать на улице, в антисанитарных условиях продукты и при этом гордиться этим
18:43:14 05-11-2023
Ясен конь, если рога растут! Что купили на большую сумму, чем в прошлом году! Цены-то, вона, как жахнули вверх!!! А в килограммах, если посчитать, то выражаясь "новоязом от "большого" ума", то данные покажут "отрицательный рост"
19:57:59 08-11-2023
Перестал ходить на эти ярмарки, цены по некоторым позициям даже выше, чем на рынках.