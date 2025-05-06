Более 140 тысяч студентов Сибири получают стипендии на карты Сбера

Банк предлагает молодежи удобные и выгодные решения, в том числе модернизированную Молодежную карту

06 мая 2025, 14:10, ИА Амител erid: 2W5zFJoQVgc

Девушка с банковской картой / Фото: cookie_studio / freepik.com

В Сибири за первый квартал 2025 года более 140 тысяч студентов получили стипендии на карты Сбербанка. Большинство из них – в Красноярском крае, Кузбассе и Алтайском крае.

В Новосибирске число учащихся, использующих карты Сбера для получения стипендий, превысило 15 тысяч человек, причем с начала года их количество выросло почти на четыре тысячи.

"Сегодня молодые люди предъявляют высокие требования к финансовым продуктам: им важно, чтобы карты были удобными, выгодными и соответствовали их стилю жизни. Поэтому мы не просто предлагаем финансовые инструменты, а создаем решения, которые помогают молодежи быть мобильной, самостоятельной и современной", – сказал заместитель председателя Сибирского банка Сбера Максим Волков.

С учетом запросов молодежи Сбербанк модернизировал Молодежную карту, добавив новые дизайны для пользователей от 14 до 21 года. Теперь каждый может подобрать оформление, которое соответствует его интересам. Карта предоставляет кешбэк в популярных категориях, спецпредложения от партнеров, а также подписку на СберПрайм за 1 руб. на первый месяц.

Оформить карту можно быстро и без визита в отделение – через мобильное приложение СберБанк Онлайн или на официальном сайте банка.

Как ранее сообщал amic.ru, также в Сибири растет количество детей, пользующихся банковскими картами Сбера. К марту 2025 года почти полмиллиона юных сибиряков стали владельцами детских СберКарт. За предыдущий год к программе присоединились свыше 100 тысяч школьников. Специальный платежный инструмент вместе с приложением СберKids* дает возможность детям осваивать финансовую грамотность под присмотром родителей.

*Kids (Кидс")

Фото: freepik.com

ПАО Сбербанк

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