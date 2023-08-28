Более 15 рейсов задержали в аэропортах Москвы

Происходит в столице в последнее время такое уже не впервые

28 августа 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В аэропортах Москвы ночью 28 августа задержали авиарейсы, сообщает РИА Новости.

По данным на 06:28 по барнаульскому времени, во "Внуково" на вылет и прилет были задержаны 15 рейсов, в "Шереметьево" – два рейса и в "Домодево" – два, еще три отменили.

Отметим, что аэровокзалы столицы уже не впервые задерживают самолеты в целях безопасности.

Ранее стало известно, что новый терминал барнаульского аэропорта могут построить на год раньше намеченного срока.