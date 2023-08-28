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Более 15 рейсов задержали в аэропортах Москвы

Происходит в столице в последнее время такое уже не впервые

28 августа 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В аэропортах Москвы ночью 28 августа задержали авиарейсы, сообщает РИА Новости.

По данным на 06:28 по барнаульскому времени, во "Внуково" на вылет и прилет были задержаны 15 рейсов, в "Шереметьево" – два рейса и в "Домодево" – два, еще три отменили.

Отметим, что аэровокзалы столицы уже не впервые задерживают самолеты в целях безопасности.

Ранее стало известно, что новый терминал барнаульского аэропорта могут построить на год раньше намеченного срока.

Москва Аэропорт

Комментарии 7

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Гость

07:34:17 28-08-2023

Дроны атакуют?

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Гость

08:01:06 28-08-2023

Гость (07:34:17 28-08-2023) Дроны атакуют?... В новостях усиленно молчат.

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Гость

10:00:01 28-08-2023

Гость (08:01:06 28-08-2023) В новостях усиленно молчат. ... Новости не для новостей.

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Гость

16:51:10 28-08-2023

Гость (08:01:06 28-08-2023) В новостях усиленно молчат. ... Почему же молчат? Первая же ссылка на новости пишет о дронах.

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Гость

16:50:30 28-08-2023

Гость (07:34:17 28-08-2023) Дроны атакуют?... Да, дроны. Авиационные службы Москвы закрыли небо над столичными аэропортами Внуково и Домодедово около 02:30 мск. Был объявлен план «Ковер». Временно задержаны на вылет и на прилет более 15 рейсов. Об этом сообщает "Рамблер".

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Гость

10:33:20 28-08-2023

Ни когда такого не было и вот опять! Хватит нарушать безобразия!

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Гость

12:07:29 28-08-2023

в "Домодево" - какой-то новый еропорт однако;)

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