Более 15 рейсов задержали в аэропортах Москвы
Происходит в столице в последнее время такое уже не впервые
28 августа 2023, 07:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В аэропортах Москвы ночью 28 августа задержали авиарейсы, сообщает РИА Новости.
По данным на 06:28 по барнаульскому времени, во "Внуково" на вылет и прилет были задержаны 15 рейсов, в "Шереметьево" – два рейса и в "Домодево" – два, еще три отменили.
Отметим, что аэровокзалы столицы уже не впервые задерживают самолеты в целях безопасности.
Ранее стало известно, что новый терминал барнаульского аэропорта могут построить на год раньше намеченного срока.
07:34:17 28-08-2023
Дроны атакуют?
08:01:06 28-08-2023
Гость (07:34:17 28-08-2023) Дроны атакуют?... В новостях усиленно молчат.
10:00:01 28-08-2023
Гость (08:01:06 28-08-2023) В новостях усиленно молчат. ... Новости не для новостей.
16:51:10 28-08-2023
Гость (08:01:06 28-08-2023) В новостях усиленно молчат. ... Почему же молчат? Первая же ссылка на новости пишет о дронах.
16:50:30 28-08-2023
Гость (07:34:17 28-08-2023) Дроны атакуют?... Да, дроны. Авиационные службы Москвы закрыли небо над столичными аэропортами Внуково и Домодедово около 02:30 мск. Был объявлен план «Ковер». Временно задержаны на вылет и на прилет более 15 рейсов. Об этом сообщает "Рамблер".
10:33:20 28-08-2023
Ни когда такого не было и вот опять! Хватит нарушать безобразия!
12:07:29 28-08-2023
в "Домодево" - какой-то новый еропорт однако;)