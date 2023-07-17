Более 150 сотрудников "Сибирь-Полиметаллы" получили награды в честь Дня металлурга

На предприятии работает настоящая команда единомышленников, уверен гендиректор Вадим Рязанцев

17 июля 2023, 14:15, ИА Амител

Награждение сотрудников АО "Сибирь-Полиметаллы" / Фото: пресс-служба компании

Накануне профессионального праздника – Дня металлурга – на промышленных площадках АО "Сибирь-Полиметаллы" состоялось торжественное награждение сотрудников. Более 150 работников предприятия получили ведомственные, корпоративные, региональные, районные грамоты и благодарственные письма.

"На наших промышленных объектах трудятся профессионалы своего дела, настоящая команда единомышленников, объединенная общей целью и стремлением к развитию. Вместе с вами мы каждый день достигаем маленьких и больших побед, делимся радостью за успехи и достижения каждого из вас. Именно вы и ваш труд являются фундаментом для динамичного роста и благополучия компании", – поздравил генеральный директор Вадим Рязанцев.

Он пожелал им успехов в достижении поставленных целей и выполнении производственных планов, крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, творческих и личных удач, душевного равновесия.

Директор по коммерческим и финансовым вопросам Сергей Канов пожелал сотрудникам новых и интересных задач, успехов в работе и благополучия в личной жизни.

Благодарности и грамоты администрации Змеиногорского района получили:

Евгений Лылов, слесарь КИПиА;

Алексей Лисов, электрогазосварщик;

Владимир Белоусов, машинист-кочегар котельной;

Дмитрий Латкин, водитель КамАЗа.

Почетные грамоты администрации Рубцовского района получили:

Ирина Долженко, ведущий инженер-химик;

Александр Кныш, заместитель начальника отдела развития;

Максим Кочетков, начальник отдела развития;

Ольга Гончарова, аппаратчик сгустителей;

Руслан Хожаев, электромонтер по ремонту оборудования;

Наталья Калинина, дозировщик реагентов;

Александр Козлов, электромонтер по ремонту оборудования;

Ирина Канаева, лаборант химического анализа;

Юрий Котельников, водитель.

Еще 10 человек получили благодарности администрации Рубцовского района.

Также в этот день работников наградили почетными грамотами и благодарственными письмами Уральской горно-металлургической компании. Их получили:

Михаил Ящук, машинист экскаватора;

Виктор Рубцов, растворщик реагентов;

Евгений Данилов, машинист мельниц;

Артем Строевский, фильтровальщик;

Олеся Соколова, машинист крана;

Александр Шишаев, электромонтер;

Федор Пахомов, грузчик концентратов.

Более 80 сотрудников "Сибирь-Полиметаллы" удостоены благодарности генерального директора предприятия.

"Получить награду в свой профессиональный праздник – особенное событие. После этого заряжаешься энергией и мотивацией на еще более успешную и плодотворную работу. Очень приятно, что на нашем предприятии ценят каждого сотрудника и из года в год отмечают их труд и вклад в общее дело", – поделился Александр Кныш.