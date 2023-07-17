Более 150 сотрудников "Сибирь-Полиметаллы" получили награды в честь Дня металлурга
На предприятии работает настоящая команда единомышленников, уверен гендиректор Вадим Рязанцев
17 июля 2023, 14:15, ИА Амител
Накануне профессионального праздника – Дня металлурга – на промышленных площадках АО "Сибирь-Полиметаллы" состоялось торжественное награждение сотрудников. Более 150 работников предприятия получили ведомственные, корпоративные, региональные, районные грамоты и благодарственные письма.
"На наших промышленных объектах трудятся профессионалы своего дела, настоящая команда единомышленников, объединенная общей целью и стремлением к развитию. Вместе с вами мы каждый день достигаем маленьких и больших побед, делимся радостью за успехи и достижения каждого из вас. Именно вы и ваш труд являются фундаментом для динамичного роста и благополучия компании", – поздравил генеральный директор Вадим Рязанцев.
Он пожелал им успехов в достижении поставленных целей и выполнении производственных планов, крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, творческих и личных удач, душевного равновесия.
Директор по коммерческим и финансовым вопросам Сергей Канов пожелал сотрудникам новых и интересных задач, успехов в работе и благополучия в личной жизни.
Благодарности и грамоты администрации Змеиногорского района получили:
- Евгений Лылов, слесарь КИПиА;
- Алексей Лисов, электрогазосварщик;
- Владимир Белоусов, машинист-кочегар котельной;
- Дмитрий Латкин, водитель КамАЗа.
Почетные грамоты администрации Рубцовского района получили:
- Ирина Долженко, ведущий инженер-химик;
- Александр Кныш, заместитель начальника отдела развития;
- Максим Кочетков, начальник отдела развития;
- Ольга Гончарова, аппаратчик сгустителей;
- Руслан Хожаев, электромонтер по ремонту оборудования;
- Наталья Калинина, дозировщик реагентов;
- Александр Козлов, электромонтер по ремонту оборудования;
- Ирина Канаева, лаборант химического анализа;
- Юрий Котельников, водитель.
Еще 10 человек получили благодарности администрации Рубцовского района.
Также в этот день работников наградили почетными грамотами и благодарственными письмами Уральской горно-металлургической компании. Их получили:
- Михаил Ящук, машинист экскаватора;
- Виктор Рубцов, растворщик реагентов;
- Евгений Данилов, машинист мельниц;
- Артем Строевский, фильтровальщик;
- Олеся Соколова, машинист крана;
- Александр Шишаев, электромонтер;
- Федор Пахомов, грузчик концентратов.
Более 80 сотрудников "Сибирь-Полиметаллы" удостоены благодарности генерального директора предприятия.
"Получить награду в свой профессиональный праздник – особенное событие. После этого заряжаешься энергией и мотивацией на еще более успешную и плодотворную работу. Очень приятно, что на нашем предприятии ценят каждого сотрудника и из года в год отмечают их труд и вклад в общее дело", – поделился Александр Кныш.
Комментарии 0