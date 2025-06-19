Более 16,5 млн жителей России выбрали объекты для благоустройства

В Алтайском крае участие в голосовании приняли более 200 тысяч человек

19 июня 2025, 17:45, ИА Амител

Площадка, благоустроенная по программе "Формирование комфортной городской среды" / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

"Единая Россия" и Минстрой РФ в пятый раз провели онлайн-голосование по программе "Формирование комфортной городской среды". В 2025-м участие в процедуре выбора объектов и дизайн-проектов их благоустройства приняли более 16,5 млн жителей страны, сообщает сайт ER.ru.

Голосовали более 1,6 тыс. городов и сел в 88 регионах страны.

"Неравнодушие к будущему своих населенных пунктов позволяет не просто решать вопросы с благоустройством, но и включать в перечень благоустройства те или иные проекты по пожеланиям жителей, создавать новые комфортные общественные пространства", – прокомментировал секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

Алтайский край выбирал территории для обновления – парки, скверы, набережные, аллеи – во всех городах и некоторых районах. Участие в голосовании приняли около 200 тысяч человек. Благодаря их голосам в следующем году вторую жизнь получат 82 территории.

"Реализация программы "Формирование комфортной городской среды" – одно из положений народной программы "Единой России", поэтому мы уделяем этой работе большое внимание и активно участвуем в ней. Программа давно стала действенным инструментом благоустройства наших городов и сел при непосредственном участии людей", – подчеркнул координатор партпроекта "Городская среда" в Алтайском крае, председатель комитета АКЗС по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Игорь Панарин.

Руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ, член ОП РФ Дарья Кислицына обратила внимание на то, что процедура отбора объектов благоустройства носит не формальный, а действительно открытый и вовлекающий характер. Это формирует доверие к власти и закладывает основу для долгосрочного развития территорий.

Добавим, что программа "Формирование комфортной городской среды" действует с 2017 года. Фундаментом для нее стал партпроект ЕР "Городская среда".