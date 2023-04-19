Более 180 шахтеров эвакуируют из шахты "Распадская" из-за пожара

Очаг возгорания находится на глубине 550 метров

19 апреля 2023, 18:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пожар произошел на шахте "Распадская" в Кузбассе. Как сообщает РИА Новости, из нее эвакуируют более 180 рабочих — сейчас все они находятся на связи.

Как сообщает Mash Siberia, эпицентр расположен на глубине 550 метров. Предварительно, возгорание произошло на площади в несколько квадратов из-за короткого замыкания, идёт небольшое задымление.

Пострадавших в инциденте нет, эвакуация шахтеров должна занять около двух часов. Экстренные службы находятся в пути.

Напомним, что "Распадская" — крупнейшая угольная шахта в России. На ней уже ранее происходили аварии. В частности, в мае 2010 года в "Распадской" прогремели несколько взрывов. Под землей тогда находились более 300 человек. Жертвами аварии стал 91 горняк, еще 113 пострадали.