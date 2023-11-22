Более 20 иностранных брендов одежды собираются зайти на российский рынок

Некоторые компании также работают в сегментах "Товары для дома", "Электроника" и "Книги и сувениры"

22 ноября 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Более 20 иностранных брендов собираются зайти на российский рынок в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на консалтинговую компанию NF Group.

Отмечается, что бренды приходят из Ирана, Китая, Казахстана, Белоруссии, Южной Кореи, ОАЭ, Турции, Индии и Италии. В общей сложности начать работу в России собираются 23 компании, при этом некоторые из них уже зашли на рынок.

Большинство из этих фирм занимаются одеждой, но есть и те, кто работает в сегментах "Товары для дома", "Электроника" и "Книги и сувениры".