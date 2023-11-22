НОВОСТИЭкономика

Более 20 иностранных брендов одежды собираются зайти на российский рынок

Некоторые компании также работают в сегментах "Товары для дома", "Электроника" и "Книги и сувениры"

22 ноября 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Более 20 иностранных брендов собираются зайти на российский рынок в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на консалтинговую компанию NF Group.

Отмечается, что бренды приходят из Ирана, Китая, Казахстана, Белоруссии, Южной Кореи, ОАЭ, Турции, Индии и Италии. В общей сложности начать работу в России собираются 23 компании, при этом некоторые из них уже зашли на рынок.

Большинство из этих фирм занимаются одеждой, но есть и те, кто работает в сегментах "Товары для дома", "Электроника" и "Книги и сувениры".

Экономика

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

11:56:20 22-11-2023

А как же импортозамещение)))

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:01:28 22-11-2023

Гость (11:56:20 22-11-2023) А как же импортозамещение)))... А ты смешной

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:02:27 22-11-2023

Гость (11:56:20 22-11-2023) А как же импортозамещение)))... И что ты уже импортозамещаешь?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
А как же импортозамещение))

12:01:30 22-11-2023

Отмечается, что бренды приходят из Ирана, Китая, Казахстана, Белоруссии, Южной Кореи, ОАЭ, Турции, Индии и Италии. Италия и Турция, Южная Корея как попали в этот список?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:22:49 22-11-2023

Италии -- о, а как же санкции. Предатели Украины?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:15:06 22-11-2023

Гость (12:22:49 22-11-2023) Италии -- о, а как же санкции. Предатели Украины?... Вдобавок ко всему, сборная Италии по футболу не пустила Украину на Евро - 2024...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:25:58 22-11-2023

Гость (13:15:06 22-11-2023) Вдобавок ко всему, сборная Италии по футболу не пустила Укра... Правильно. Приедут на неделю, а потом выдворять через месяц.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров