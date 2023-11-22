Более 20 иностранных брендов одежды собираются зайти на российский рынок
Некоторые компании также работают в сегментах "Товары для дома", "Электроника" и "Книги и сувениры"
22 ноября 2023, 11:45, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Более 20 иностранных брендов собираются зайти на российский рынок в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на консалтинговую компанию NF Group.
Отмечается, что бренды приходят из Ирана, Китая, Казахстана, Белоруссии, Южной Кореи, ОАЭ, Турции, Индии и Италии. В общей сложности начать работу в России собираются 23 компании, при этом некоторые из них уже зашли на рынок.
Большинство из этих фирм занимаются одеждой, но есть и те, кто работает в сегментах "Товары для дома", "Электроника" и "Книги и сувениры".
11:56:20 22-11-2023
А как же импортозамещение)))
12:01:28 22-11-2023
Гость (11:56:20 22-11-2023) А как же импортозамещение)))... А ты смешной
14:02:27 22-11-2023
Гость (11:56:20 22-11-2023) А как же импортозамещение)))... И что ты уже импортозамещаешь?
12:01:30 22-11-2023
Отмечается, что бренды приходят из Ирана, Китая, Казахстана, Белоруссии, Южной Кореи, ОАЭ, Турции, Индии и Италии. Италия и Турция, Южная Корея как попали в этот список?
12:22:49 22-11-2023
Италии -- о, а как же санкции. Предатели Украины?
13:15:06 22-11-2023
Гость (12:22:49 22-11-2023) Италии -- о, а как же санкции. Предатели Украины?... Вдобавок ко всему, сборная Италии по футболу не пустила Украину на Евро - 2024...
14:25:58 22-11-2023
Гость (13:15:06 22-11-2023) Вдобавок ко всему, сборная Италии по футболу не пустила Укра... Правильно. Приедут на неделю, а потом выдворять через месяц.