Почти 30 тысяч жителей Алтая установили самозапрет на кредиты

Механизм позволяет защититься от мошенников и импульсивных покупок

04 марта 2025, 21:35, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

28,1 тысячи жителей Алтайского края подали заявления для установки самозапрета на кредиты через портал "Госуслуги". Об этом со ссылкой на Минцифры региона сообщает "Атмосфера".

"Пока самозапрет не снят, финансовое учреждение должно отклонять заявки на кредит или микрозаймы. Такая услуга поможет защитить счета от мошенников, а также от собственных импульсивных покупок", – уточнили в агентстве.

На данный момент самозапрет установили почти два миллиона россиян. В числе самых популярных запросов в "Роботе Максе" на портале "Госуслуги" оказался запрос на тему самозапрета. Бот уже дал более 3,4 миллиона консультаций.

Лидерами по числу заявлений стали Москва (351 тыс. человек), Санкт-Петербург (143,9 тыс.), Московская область (112,3 тыс.), Краснодарский край (69,3 тыс.) и Свердловская область (50,5 тыс.). В Новосибирске "самозапретились" 42 тысячи граждан.

Для снятия самозапрета необходимо подать заявление на "Госуслугах", и действие самозапрета прекратится через два дня после внесения информации в кредитную историю.

Напомним, сервис заработал 1 марта. Самозапрет доступен для всех кредитов и займов, а ограничения могут быть частными или полными. Клиент может запретить оформление дистанционных займов, но при личном присутствии в банке или МФО ему разрешат заключить договор. Такая возможность действует с ипотекой, образовательными и автокредитами и уже заключенными договорами.