Более 30 домов в Барнауле остались на сутки без горячей воды

Восстановят подачу ГВС 19 сентября

18 сентября 2023, 11:29, ИА Амител

Фото: unsplas.com

В Барнауле отключили горячую в 31 многоквартирном доме на Жилплощадке и ВРЗ, сообщает СГК.

Уточняется, что подачу ГВС восстановят в 12:00 19 сентября.

До этого момента энергетики будут вести работы на магистральном трубопроводе в районе дома № 2 по улице Пионеров.

Адреса, попавшие под отключение: