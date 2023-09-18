Более 30 домов в Барнауле остались на сутки без горячей воды
Восстановят подачу ГВС 19 сентября
18 сентября 2023, 11:29, ИА Амител
Фото: unsplas.com
В Барнауле отключили горячую в 31 многоквартирном доме на Жилплощадке и ВРЗ, сообщает СГК.
Уточняется, что подачу ГВС восстановят в 12:00 19 сентября.
До этого момента энергетики будут вести работы на магистральном трубопроводе в районе дома № 2 по улице Пионеров.
Адреса, попавшие под отключение:
14:44:47 18-09-2023
Когда на Молодёжной 29 дадут воду? Пятые сутки нет! А ведь это общежитие. Социальный объект.