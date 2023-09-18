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Более 30 домов в Барнауле остались на сутки без горячей воды

Восстановят подачу ГВС 19 сентября

18 сентября 2023, 11:29, ИА Амител

Фото: unsplas.com
Фото: unsplas.com

В Барнауле отключили горячую в 31 многоквартирном доме на Жилплощадке и ВРЗ, сообщает СГК.

Уточняется, что подачу ГВС восстановят в 12:00 19 сентября.

До этого момента энергетики будут вести работы на магистральном трубопроводе в районе дома № 2 по улице Пионеров.

Адреса, попавшие под отключение:

Барнаул Отключения горячей воды

Комментарии 1

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Гость

14:44:47 18-09-2023

Когда на Молодёжной 29 дадут воду? Пятые сутки нет! А ведь это общежитие. Социальный объект.

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