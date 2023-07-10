Более 30 пожарных тушили частный дом в Барнауле

Пострадавших нет

10 июля 2023, 12:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле 10 июля произошел пожар в частном доме по улице 42-й Краснознаменной бригады, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Возгорание потушили на площади 100 квадратных метров, миновав серьезную угрозу распространения пламени на соседние строения.

Отмечается, что в тушении участвовало 32 человека личного состава, 7 автоцистерн, 2 звена газодымозащитной службы. Пострадавших нет.

Причину случившегося выясняют.