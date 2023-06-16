Более 30 приусадебных участков подтопило в Усть-Пристанском районе Алтайского края

Гидрологи прогнозируют, что в ближайшие дни по Оби начнется понижение уровня воды

16 июня 2023, 09:38, Ирина Киселева

Село Усть-Чарыш / Фото: Ольга Астраханцева

Количество приусадебных участков в Усть-Пристанском районе, которые оказались подтоплены во вторую волну паводка, растет. К утру 16 июня в селе Клепиково, где протекает река Курья, вода зашла еще в 11 огородов, всего их здесь сейчас подтоплено 17. Продолжается подтопление и в Усть-Чарыше, где протекает Чарыш.

"Река Обь продолжает давить на впадающие в нее реки. В Клепиково у нас уже подтопило 17 участков, а в Усть-Чарыше – 15. В верховьях идет снижение уровня, поэтому ждем стабилизации обстановки", – сообщил amic.ru начальник отдела ГО ЧС и мобилизационной работы администрации Усть-Пристанского района Петр Курачев.

По данным отдела гидрологии алтайского Гидрометцентра, на реке Обь спад на данный момент зафиксирован только в Фоминском: вода за сутки снизилась на 27 сантиметров. В Усть-Чарышской Пристани уровень повысился до 587 сантиметров при критической отметке 580. Прибывает вода и в Барнауле.

"В Усть-Чарышской Пристани за сутки рост плюс 4 сантиметра, в краевой столице Алтайского края Обь поднялась еще на 14 см. Сейчас вода держится на отметке 540 см при критическом показателе 560. По Катуни и Бии уже идут большие спады. В Чемале минус 50 сантиметров, в Кебезене – минус 27, в Сростках – минус 29. Это говорит о том, что к нам добегает последняя вода и скоро начнется падение", – говорит ведущий инженер отдела гидрологии алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт.