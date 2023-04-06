Более 30 тыс. обращений поступило в кол-центр "Росводоканал Барнаул" с начала года

Большинство интересовались работой предприятия

06 апреля 2023, 14:00, ИА Амител

Кол-центр / Фото: tonodiaz / freepik.com

Кол-центр барнаульского водоканала подвёл итоги взаимодействия с абонентами за три месяца 2023 года. Статистика показала, что специалисты информационно-справочной службы приняли и обработали более 30 тыс. звонков.

"Каждый год мы наблюдаем увеличение числа обращений. За первый квартал мы приняли примерно на 7 тыс. звонков больше, чем за январь – март 2022 года. Почти 22 тыс. раз абоненты обращались за консультацией по вопросам деятельности предприятия, более 3 тысяч раз спрашивали о замене и поверке приборов учёта, 1 675 раз жители города и пригорода сообщали о засорах на сетях канализации, 102 раза задавали вопросы по качеству воды", – рассказала начальник Центра обслуживания абонентов "Росводоканал Барнаул" Наталья Семикрас.Также специалисты кол-центра отмечают, что обычно тематика обращений зависит от сезона. Например, в тёплый период времени большое число звонков поступает по вопросам получения техусловий для подключения, корректировки давления воды в кранах. Однако в любое время года актуальны вопросы о передаче показаний счётчиков, поверке приборов учёта, сообщения об открытых колодцах.

Кол-центр барнаульского водоканала был создан в 2010 году. За время существования подразделения сотрудники ответили более чем на 2,25 млн звонков жителей города и пригорода.ООО "Барнаульский водоканал"

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Тел.:8 (3852) 500-101

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

Сайт

На правах рекламы