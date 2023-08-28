Более 300 подарков для детей ЛНР и технику для алтайских бойцов собрали в Барнауле

Из региона отправили очередную партию гуманитарного груза

28 августа 2023, 16:50, ИА Амител

Гуманитарный груз из Барнаула / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Активисты "Женского движения "Единой России", а также жители Барнаула и районов края провели акцию "Дари добро". Они собрали более 300 наборов для учебы и творчества для школьников и дошкольников, а еще книги и другие подарки и отправили в Славяносербский район Луганской народной республики.

"Эту отправку мы, конечно, приурочили к 1 сентября. Стало уже доброй традицией высылать подарки ребятам из Славяносербского района к новому году, Дню защиты детей. Сборы в школу, в детский сад – это непростое дело, поэтому хочется порадовать ребят и поддержать родителей. К акции очень активно подключились наши города и районы, многие предприятия и организации. К примеру, сумки для канцелярии купили вместе со Следственным управлением следственного комитета РФ по Алтайскому краю", – рассказала координатор "Женского движения Единой России" Кристина Юстус.

Вместе с гуманитарным грузом в ЛНР при содействии волонтерских организаций края, а также Общероссийского народного фронта направили два автомобиля, посылки для алтайских бойцов, маскировочные сети, обмундирование, а еще лекарства и медицинские расходники для госпиталей. Причем одно авто получит подразделение, которое подвозит боеприпасы для легендарного экипажа танка "Алеша". Об этом рассказал заместитель секретаря регионального отделения "Единой России", координатор рабочей группы по вопросам СВО в крае Денис Голобородько.

"Продолжаем работу по оказанию поддержки нашим военнослужащим, госпиталям, санчастям. В этот раз снова отправили автомобили, оборудование, технику для наших бойцов, а также посылки, которые собирали волонтеры из разных районов края. Вся помощь у нас адресная, она доходит до конкретных подразделений, где служат наши ребята", – сказал Денис Голобородько.

















Гуманитарный груз из Барнаула / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Это подтвердил и депутат Алтайского Заксобрания, недавно вернувшийся из зоны СВО, Владимир Громов. По его словам, он, находясь на передовой, не раз получал помощь из Алтайского края.

"Вся эта работа крайне важна, там на фронте ничего не бывает лишним. В составе груза одежда, белье, балаклавы и многое другое, все это нужно и востребована", – сказал Громов.

Помощь в сборе груза оказали депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания и Барнаульской гордумы, а также ТОСы города Барнаула. Отправку организовали за счет средств Алтайского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития.