Более 360 млн рублей собрали для пострадавших и семей погибших на счете Сбера

И это только за субботу и воскресенье

26 марта 2024, 12:00, ИА Амител

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Свыше 360 миллионов рублей поступило на благотворительный счет, который открыли Сбер и Российский Красный Крест. Пожертвования для тех, кто пострадал во время теракта в "Крокус Сити Холле", а также для родных погибших, поступают до сих пор.

Счет был открыт в субботу, 23 марта 2024 года. И только за выходные на него пришло почти полмиллиона благотворительных переводов. И отправить пожертвование все еще можно.

Как пожертвовать деньги для пострадавших и семей погибших в теракте?

Есть несколько вариантов оказать помощь:

в приложении СберБанк Онлайн,

через банкоматы и терминалы,

в офисах банка.

Комиссия при переводе не взимается.

Перевести средства также можно по номеру счёта по следующим реквизитам.

Наименование: РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ, РКК

ИНН/КПП: 7728014523/ 772801001

Расчётный счёт: 40703810100020000067

Банк: ПАО Сбербанк

БИК: 044525225

Корр. счёт: 30101810400000000225

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холл".

Кто будет решать, как распределять пожертвования?

Собранные деньги пойдут на восстановление после лечения, оказание психологической помощи, адресную помощь с учётом индивидуального подхода и другие цели, определённые по решению комиссии.

Решение по направлению расходования средств, о порядке оказания помощи и остальное будет принимать специальная комиссия. В нее войдут представители органов власти по социальному блоку от Москвы и Московской области, общественные деятели, представители пострадавших, а также РКК.