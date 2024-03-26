Более 360 млн рублей собрали для пострадавших и семей погибших на счете Сбера
И это только за субботу и воскресенье
26 марта 2024, 12:00, ИА Амител
Свыше 360 миллионов рублей поступило на благотворительный счет, который открыли Сбер и Российский Красный Крест. Пожертвования для тех, кто пострадал во время теракта в "Крокус Сити Холле", а также для родных погибших, поступают до сих пор.
Счет был открыт в субботу, 23 марта 2024 года. И только за выходные на него пришло почти полмиллиона благотворительных переводов. И отправить пожертвование все еще можно.
Как пожертвовать деньги для пострадавших и семей погибших в теракте?
Есть несколько вариантов оказать помощь:
- в приложении СберБанк Онлайн,
- через банкоматы и терминалы,
- в офисах банка.
Комиссия при переводе не взимается.
Перевести средства также можно по номеру счёта по следующим реквизитам.
Наименование: РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ, РКК
ИНН/КПП: 7728014523/ 772801001
Расчётный счёт: 40703810100020000067
Банк: ПАО Сбербанк
БИК: 044525225
Корр. счёт: 30101810400000000225
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холл".
Кто будет решать, как распределять пожертвования?
Собранные деньги пойдут на восстановление после лечения, оказание психологической помощи, адресную помощь с учётом индивидуального подхода и другие цели, определённые по решению комиссии.
Решение по направлению расходования средств, о порядке оказания помощи и остальное будет принимать специальная комиссия. В нее войдут представители органов власти по социальному блоку от Москвы и Московской области, общественные деятели, представители пострадавших, а также РКК.
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