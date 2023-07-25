Более 4 кг марихуаны изъяли полицейские у сельчанина на Алтае
Мужчина признался, что все выращивал для себя
25 июля 2023, 12:15, ИА Амител
Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
Более четырех килограммов марихуаны изъяли полицейские у жителя села Лебяжье Егорьевского района Алтайского края, сообщили в ГУ МВД по региону.
Растения нашли в надворных постройках 38-летнего сельчанина. Хозяин дома пояснил, что заготавливал их для собственного потребления.
Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Максимальное наказание по ней – до 10 лет тюрьмы со штрафом.
Ранее в Алтайском крае задержали иностранцев, которые планировали продавать наркотики.
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