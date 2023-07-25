Более 4 кг марихуаны изъяли полицейские у сельчанина на Алтае

Мужчина признался, что все выращивал для себя

25 июля 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Более четырех килограммов марихуаны изъяли полицейские у жителя села Лебяжье Егорьевского района Алтайского края, сообщили в ГУ МВД по региону.

Растения нашли в надворных постройках 38-летнего сельчанина. Хозяин дома пояснил, что заготавливал их для собственного потребления.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Максимальное наказание по ней – до 10 лет тюрьмы со штрафом.

Ранее в Алтайском крае задержали иностранцев, которые планировали продавать наркотики.