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Более 421 миллиона рублей похитили мошенники у жительницы Самары

Троих аферистов задержали, четвертого объявили в розыск

11 февраля 2025, 15:55, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

У жительницы Самары телефонные мошенники украли более 421 миллиона рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они рассказали жертве, что с ее банковского счета пытаются перевести деньги для финансирования ВСУ. Злоумышленники убедили потерпевшую обналичить сбережения и передать курьерам, чтобы те внесли их на "безопасный счет". За несколько дней женщина сняла деньги со своих вкладов и передала их незнакомцам.

"Ущерб составил свыше 421 миллиона рублей. Избежать дальнейших потерь помогла бдительность сотрудника другого финансового учреждения. Он понял, что обманутая женщина общается с преступниками, и сообщил об этом в полицию", – прокомментировала Волк.

Полицейские задержали троих мошенников и заключили их под стражу. Четвертый преступник скрывается от следствия, его объявили в розыск.

Сами подозреваемые признались, что через мессенджер нашли незаконную подработку. Анонимный работодатель написал, что они должны будут забирать деньги у людей и переводить их на указанные счета. При этом от похищенного аферистам полагался определенный процент.

Сейчас правоохранительные органы продолжают расследование уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Происшествия Россия Мошенники

Комментарии 19

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Гость

16:06:19 11-02-2025

блин.. пойду свои пол лярда в саду закопаю(

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Гость

16:08:50 11-02-2025

Избежать дальнейших потерь помогла бдительность сотрудника...................Т.е. не все миллионы стырили. Ещё остались. Чё то мне её не жалко. "Честным путём" заработала?

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Гость

16:22:36 11-02-2025

400 милионов у обычной жительницы Самары.
обычная подпольная миллионерша Корейко... Бендер работал

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Гость

16:29:34 11-02-2025

Потерпевшей оказалась 71-летняя Ольга Серова — бывшая глава Корпорации развития Самарской области.
Так скока денег не досчитался бюджет Самарской области? Может полиция заинтересуется откуда бабло.

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Гость

17:10:58 11-02-2025

Гость (16:29:34 11-02-2025) Потерпевшей оказалась 71-летняя Ольга Серова — бывшая глава ... Хоть кто-то наказывает коррупционеров

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Гость

16:42:10 11-02-2025

Больше всего в таких историях интересно откуда у людей с таким уровнем интеллекта, такие суммы

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Musik

17:02:57 11-02-2025

Гость (16:42:10 11-02-2025) Больше всего в таких историях интересно откуда у людей с так... А вот у вас умищще есть, а с деньгами напряг.
Почему так - вот вопрос!

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Гость

17:09:51 11-02-2025

Musik (17:02:57 11-02-2025) А вот у вас умищще есть, а с деньгами напряг. Почему так... А вот у вас ни того ни другого.
И тут без вопросов)

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Гость

19:26:07 11-02-2025

Musik (17:02:57 11-02-2025) А вот у вас умищще есть, а с деньгами напряг. Почему так... первый раз встречаю адекватный комментарий кошака

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Константин

17:00:18 11-02-2025

Амик, ну сколько можно писать эту чушь из раза в раз! Новости читают взрослые люди, мы не дураки.
Совершенно очевидно что:
- у обычного человека не может быть заработанных денег в таком количестве на счету.
- обычному человеку не дадут кредит в таком количестве. Да даже на несколько миллионов будут спрашивать цель кредита и подтверждение о платежеспособности или какой-то залог как гарантии для банка. И какая цель кредита? Перевести на "безопасный счет"?
- Даже если серьезный бизнесмен заработал эти деньги, то он понимает как работает банковская система, знает о страховании депозитов, ответсвенности банков, знает что нет никаких "безопасных счетов", да что все транзакции отслеживаются.

Это просто напросто мошенническая схема, в которой каждый получает свою долю. И сотрудники банка, которые не могут отследить или отменить платеж, и полицейские вместе с прокуратурой, фсб и т.д., которые не могут разобраться с двумя банками (из которого отправили деньги и в который отправили деньги), хотя оба этих банка на территории страны и деньги территорию страны не покидали, а также "жертва" и "мошенники", которые вообще тут пешки.



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Гость

17:09:13 11-02-2025

Константин (17:00:18 11-02-2025) Амик, ну сколько можно писать эту чушь из раза в раз! Новост... Реально ещё никто не звонил на мои 10 тр на счёте... Там все схвачено. И мошенники знают кому звонить))

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Гость

17:22:50 11-02-2025

с моей карты с бюджетом 0,18 копеек пытались украсть 100 000 руб. Я разрешила перевод. А че, не жалко.

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Гость

18:11:55 11-02-2025

Гость (17:22:50 11-02-2025) с моей карты с бюджетом 0,18 копеек пытались украсть 100 000... Вот бы внезапно оказалось что карта стала кредитная

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Гость

17:53:55 11-02-2025

женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они рассказали жертве, что с ее банковского счета----- есть такое ощущение, что что то другое они ей сказали)) что она с таким усердием миллионы курьеру отдавала😏

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Гость

17:59:40 11-02-2025

Потерпевшей оказалась 71-летняя Ольга Серова — бывшая глава Корпорации развития Самарской области.----- судя по возрасту, коллега экс- мэра Тархова?..

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гость

19:35:19 11-02-2025

Гость (17:59:40 11-02-2025) Потерпевшей оказалась 71-летняя Ольга Серова — бывшая глава ... Они там по 200 лямов за молчание только просят, за 200 млн пусть про меня расскажут, что я в Ленина стрелял, вчера, лазером, из космоса))

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Гость

19:04:29 11-02-2025

Аферисты - не более мошенники, чем их жертва: каким таким "непосильным трудом" она ухитрилась "заработать" 421 млн да ещё бог весть с насколько немалым гаком, который не успела профукать лишь благодаря бдительности "сотрудника другого финансового учреждения"?

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....

19:19:12 11-02-2025

Жулики жуликов обжулили

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....

20:48:43 11-02-2025

Воруют без зазрения совести...

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