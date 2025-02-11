Более 421 миллиона рублей похитили мошенники у жительницы Самары

Троих аферистов задержали, четвертого объявили в розыск

11 февраля 2025, 15:55, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

У жительницы Самары телефонные мошенники украли более 421 миллиона рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они рассказали жертве, что с ее банковского счета пытаются перевести деньги для финансирования ВСУ. Злоумышленники убедили потерпевшую обналичить сбережения и передать курьерам, чтобы те внесли их на "безопасный счет". За несколько дней женщина сняла деньги со своих вкладов и передала их незнакомцам.

"Ущерб составил свыше 421 миллиона рублей. Избежать дальнейших потерь помогла бдительность сотрудника другого финансового учреждения. Он понял, что обманутая женщина общается с преступниками, и сообщил об этом в полицию", – прокомментировала Волк.

Полицейские задержали троих мошенников и заключили их под стражу. Четвертый преступник скрывается от следствия, его объявили в розыск.

Сами подозреваемые признались, что через мессенджер нашли незаконную подработку. Анонимный работодатель написал, что они должны будут забирать деньги у людей и переводить их на указанные счета. При этом от похищенного аферистам полагался определенный процент.

Сейчас правоохранительные органы продолжают расследование уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере.