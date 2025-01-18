Более 450 новогодних елок сдали барнаульцы на переработку

Традиционная экологическая акция прошла 18 января

18 января 2025, 18:30, ИА Амител

Акция по сбору новогодних елок / Фото: barnaul.org

В Барнауле 18 января во время экологической акции горожане сдали более 450 хвойных деревьев на переработку, сообщили в мэрии.

Елки, сосны, пихты и хвойные ветки принимали по пяти адресам.

Начальник отдела охраны окружающей среды комитета по благоустройству Ксения Герман отметила, что акцию по сбору и переработке новогодних деревьев проводят уже семь лет, и с каждым годом все больше горожан стремятся их грамотно и ответственно утилизировать.

Все собранные деревья задействуют в технологическом процессе лесной холдинговой компании "Алтайлес".