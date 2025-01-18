Более 450 новогодних елок сдали барнаульцы на переработку
Традиционная экологическая акция прошла 18 января
18 января 2025, 18:30, ИА Амител
Акция по сбору новогодних елок / Фото: barnaul.org
В Барнауле 18 января во время экологической акции горожане сдали более 450 хвойных деревьев на переработку, сообщили в мэрии.
Елки, сосны, пихты и хвойные ветки принимали по пяти адресам.
Начальник отдела охраны окружающей среды комитета по благоустройству Ксения Герман отметила, что акцию по сбору и переработке новогодних деревьев проводят уже семь лет, и с каждым годом все больше горожан стремятся их грамотно и ответственно утилизировать.
Все собранные деревья задействуют в технологическом процессе лесной холдинговой компании "Алтайлес".
21:20:21 18-01-2025
Вот гады. Уничтожают природу, а потом еще радуются, что сдали ели.
00:32:06 19-01-2025
Проявляется культурность. Даже европейскость, можно сказать.
17:25:19 19-01-2025
елка у нормальных людей по канонам до Крещения! учите матчасть