Более 50 ребят из Алтайского края смогут поступить в АлтГТУ на льготных условиях

В вузе наградили победителей и призеров школьных олимпиад и региональных конкурсов

21 мая 2025, 10:00, ИА Амител

Ректорский прием в АлтГТУ / Фото: пресс-служба вуза

В Алтайском государственном техническом университете имени И.И. Ползунова прошла встреча ректора с победителями и призерами школьных олимпиад и региональных конкурсов. Более 50 ребят из 17 образовательных учреждений региона получили памятные подарки.

Инженерные олимпиады открывают большие возможности для школьников. Например, победители и призеры олимпиады "Звезда" могут поступить в университет без экзаменов, а Ползуновской – получают дополнительные 10 баллов к ЕГЭ.

"Ребята, вы выбрали непростой, но увлекательный путь инженера – путь созидания", – сказал ректор университета Андрей Марков.

И отметил, что вуз готовит специалистов высокого уровня, чьи разработки важны не только для России, но и для всего мира. Он также подчеркнул, что АлтГТУ всячески поддерживает юных талантов, в том числе через проведение олимпиад.

Руководитель аппарата алтайского реготделения "СоюзМаш" России, начальник отдела кадров приборостроительного завода "Ротор" Юлия Угарова подчеркнула, что участие в олимпиадах – это не просто возможность поступить в вуз, но и полезный опыт. Ее сын тоже когда-то благодаря победе получил большое преимущество при поступлении. Юлия Угарова уверена, что молодежи под силу создавать изобретения для укрепления и процветания страны.

Школьникам вручили дипломы и подарки от промышленных предприятий – партнеров университета. А после ребята посетили студенческие лаборатории и конструкторские бюро АлтГТУ.

Ректорский прием в АлтГТУ / Фото: пресс-служба вуза

Также наградили и участников конкурса детского рисунка "Я рисую Победу", посвященного Дню Победы. Конкурс организовало реготделение Союза машиностроителей России. Юные художники представили работы на патриотическую тематику.