Более 50 ребят из Алтайского края смогут поступить в АлтГТУ на льготных условиях
В вузе наградили победителей и призеров школьных олимпиад и региональных конкурсов
21 мая 2025, 10:00, ИА Амител
В Алтайском государственном техническом университете имени И.И. Ползунова прошла встреча ректора с победителями и призерами школьных олимпиад и региональных конкурсов. Более 50 ребят из 17 образовательных учреждений региона получили памятные подарки.
Инженерные олимпиады открывают большие возможности для школьников. Например, победители и призеры олимпиады "Звезда" могут поступить в университет без экзаменов, а Ползуновской – получают дополнительные 10 баллов к ЕГЭ.
"Ребята, вы выбрали непростой, но увлекательный путь инженера – путь созидания", – сказал ректор университета Андрей Марков.
И отметил, что вуз готовит специалистов высокого уровня, чьи разработки важны не только для России, но и для всего мира. Он также подчеркнул, что АлтГТУ всячески поддерживает юных талантов, в том числе через проведение олимпиад.
Руководитель аппарата алтайского реготделения "СоюзМаш" России, начальник отдела кадров приборостроительного завода "Ротор" Юлия Угарова подчеркнула, что участие в олимпиадах – это не просто возможность поступить в вуз, но и полезный опыт. Ее сын тоже когда-то благодаря победе получил большое преимущество при поступлении. Юлия Угарова уверена, что молодежи под силу создавать изобретения для укрепления и процветания страны.
Школьникам вручили дипломы и подарки от промышленных предприятий – партнеров университета. А после ребята посетили студенческие лаборатории и конструкторские бюро АлтГТУ.
Также наградили и участников конкурса детского рисунка "Я рисую Победу", посвященного Дню Победы. Конкурс организовало реготделение Союза машиностроителей России. Юные художники представили работы на патриотическую тематику.
10:02:41 21-05-2025
клёвый камзол у ректора.
11:32:45 21-05-2025
Musik (10:02:41 21-05-2025) клёвый камзол у ректора.... это Ползунов ((
11:47:24 21-05-2025
гость (11:32:45 21-05-2025) это Ползунов ((... хорошо выглядит.
видимо пенсия хорошая, от РИ
10:33:11 21-05-2025
Учитесь, ребятки, столицы вас ждут!
12:23:01 21-05-2025
А Ползунов то уже не тот. Раньше лучше был, солидней. А этот как шпалера со строительного факультета