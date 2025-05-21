НОВОСТИНаука и образование

Более 50 ребят из Алтайского края смогут поступить в АлтГТУ на льготных условиях

В вузе наградили победителей и призеров школьных олимпиад и региональных конкурсов

21 мая 2025, 10:00, ИА Амител

Ректорский прием в АлтГТУ / Фото: пресс-служба вуза
Ректорский прием в АлтГТУ / Фото: пресс-служба вуза

В Алтайском государственном техническом университете имени И.И. Ползунова прошла встреча ректора с победителями и призерами школьных олимпиад и региональных конкурсов. Более 50 ребят из 17 образовательных учреждений региона получили памятные подарки.

Инженерные олимпиады открывают большие возможности для школьников. Например, победители и призеры олимпиады "Звезда" могут поступить в университет без экзаменов, а Ползуновской – получают дополнительные 10 баллов к ЕГЭ.

"Ребята, вы выбрали непростой, но увлекательный путь инженера – путь созидания", – сказал ректор университета Андрей Марков.

И отметил, что вуз готовит специалистов высокого уровня, чьи разработки важны не только для России, но и для всего мира. Он также подчеркнул, что АлтГТУ всячески поддерживает юных талантов, в том числе через проведение олимпиад.

Руководитель аппарата алтайского реготделения "СоюзМаш" России, начальник отдела кадров приборостроительного завода "Ротор" Юлия Угарова подчеркнула, что участие в олимпиадах – это не просто возможность поступить в вуз, но и полезный опыт. Ее сын тоже когда-то благодаря победе получил большое преимущество при поступлении. Юлия Угарова уверена, что молодежи под силу создавать изобретения для укрепления и процветания страны.

Школьникам вручили дипломы и подарки от промышленных предприятий – партнеров университета. А после ребята посетили студенческие лаборатории и конструкторские бюро АлтГТУ.

Ректорский прием в АлтГТУ / Фото: пресс-служба вуза

Также наградили и участников конкурса детского рисунка "Я рисую Победу", посвященного Дню Победы. Конкурс организовало реготделение Союза машиностроителей России. Юные художники представили работы на патриотическую тематику.

Комментарии 5

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Musik

10:02:41 21-05-2025

клёвый камзол у ректора.

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гость

11:32:45 21-05-2025

Musik (10:02:41 21-05-2025) клёвый камзол у ректора.... это Ползунов ((

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Musik

11:47:24 21-05-2025

гость (11:32:45 21-05-2025) это Ползунов ((... хорошо выглядит.
видимо пенсия хорошая, от РИ

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Гость

10:33:11 21-05-2025

Учитесь, ребятки, столицы вас ждут!

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Гость

12:23:01 21-05-2025

А Ползунов то уже не тот. Раньше лучше был, солидней. А этот как шпалера со строительного факультета

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