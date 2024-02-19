Более 53 тысяч человек приняли на военную службу в России с 1 января

По словам Медведева, процесс набора идет "неплохо", а округа и регионы "активно работают в этом направлении"

19 февраля 2024, 21:30, ИА Амител

Алтайские новобранцы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В общей сложности с 1 января 2024 года на службу в интересах объединенной группировки войск ВС РФ приняли более 53 тысяч человек. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев во время совещания с главами регионов в Грозном.

"Более 53 тысяч человек приняты на службу в ВС РФ в интересах спецоперации с 1 января текущего года", – констатировал Медведев.Политик отметил, что на данный момент процесс набора идет в целом "неплохо", а округа и регионы "активно работают" в направлении набора на военную службу. Зампред Совбеза надеется, что цели по набору на военную службу на 2024 год будут успешно выполнены.

Отметим, что сегодня зампред планировал посетить Университет спецназа в Чечне и пообщаться с добровольцами и командирами, которые находятся в этом регионе. На встрече с командирами Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что спецоперация скоро завершится победой России.