Уже 550 тыс. клиентов "Открытия" перевели сбережения в ВТБ в ходе объединении банков

В ВТБ намерены провести весь процесс максимально бесшовно

29 марта 2024, 16:14, ИА Амител

Клиент. Сотрудничество / Фото: yanalya on Freepik

С начала 2024 года более 550 тысяч клиентов банка "Открытия" перевели на обслуживание более 150 млрд рублей в ВТБ в рамках интеграции двух банков. Вкладчикам доступно размещение средств на депозитах и накопительных счетах в ВТБ по ставкам до 16%.

"Задача, которую мы ставим перед собой – не просто в механическое слияние баз клиентов, а формирование продуктовых решений и сервисов, основанных на лучших практиках двух банков. Мы бесшовно объединяем и автоматизируем все процессы, внимательно относимся к предпочтениям клиентов по месту обслуживания, делаем его доступным как у своих менеджеров, так и по всей сети объединенной группы", – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Он добавил, что всем клиентам становятся доступны программы лояльности, условия по продуктам, инвестиционные решения ВТБ.

Постепенный перевод сети отделений "Открытия" под бренд ВТБ стартовал в декабре 2023 года. С начала 2024-го клиентам "Открытия" стали доступны продуктовые предложения ВТБ. Это дебетовые и кредитные карты, ипотека, автокредиты, сберегательные продукты. Клиентам с активным премиальным статусом предлагается бесплатное обслуживание и пакет ВТБ "Привилегия".

В рамках интеграции двух банков под единым брендом объединятся более 250 офисов "Открытия". Фактическое объединение бизнесов двух банков произойдет к концу 2024 года.