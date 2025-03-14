Более 60 частных домов в Барнауле остались без холодной воды
На улице Фурманова произошло повреждение водопровода
14 марта 2025, 19:15, ИА Амител
Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru
В Барнауле на улице Фурманова, 58а, произошло повреждение водопровода диаметром 50 мм. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
На время ремонта холодной воды не будет в 62 частных домах по адресам:
улица Фурманова, 70–98;
улица Фурманова, 135–151;
проезд Фурманова, 4–56, 1–41.
"Приносим извинения за доставленные неудобства", – говорится в сообщении водоканала.
Специалисты не назвали ориентировочного времени завершения работ и восстановления водоснабжения.
19:23:21 14-03-2025
Плохо.