Более 60 частных домов в Барнауле остались без холодной воды

На улице Фурманова произошло повреждение водопровода

14 марта 2025, 19:15, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

В Барнауле на улице Фурманова, 58а, произошло повреждение водопровода диаметром 50 мм. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

На время ремонта холодной воды не будет в 62 частных домах по адресам:

улица Фурманова, 70–98;

улица Фурманова, 135–151;

проезд Фурманова, 4–56, 1–41.

"Приносим извинения за доставленные неудобства", – говорится в сообщении водоканала.

Специалисты не назвали ориентировочного времени завершения работ и восстановления водоснабжения.