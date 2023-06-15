Более 60 человек отравились шаурмой в сибирском городе
Все заказывали блюдо в одном и том же кафе
15 июня 2023, 13:30, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Братске Иркутской области 62 человека отравились после употребления шаурмы в местном кафе, сообщили в региональном Следкоме.
По данным ведомства, 29 пострадавших госпитализированы, среди них пятеро детей.
"Со слов пострадавших, все употребляли шаурму, через некоторое время почувствовали себя плохо", – говорится в заявлении СК.
Роспотребнадзор выяснил, что в кафе был нарушен технологический процесс приготовления блюд, не соблюдались условия хранения продуктов питания и сырья, а также не было условий для соблюдения личной гигиены работников.
В итоге заведение временно закрыли. Также возбудили уголовное дело.
13:34:22 15-06-2023
то сидр то это. люди ешьте дома и гоните сами самогонку
14:24:37 15-06-2023
Есть хоть одна шаурмичная где что о не нарушино? И там вкусно готовят. Подскажите где, схожу разок.
15:03:32 15-06-2023
Гость (14:24:37 15-06-2023) Есть хоть одна шаурмичная где что о не нарушино? И там вкус... В "координатах" на строителей, напротив галактики, не один раз шавуху брал. Готовят быстро, получается вкусно. Желудок не ругается))
15:40:26 15-06-2023
Гость (14:24:37 15-06-2023) Есть хоть одна шаурмичная где что о не нарушино? И там вкус... я сама делаю
17:34:19 15-06-2023
Гость (14:24:37 15-06-2023) Есть хоть одна шаурмичная где что о не нарушино? И там вкус... в гудстритфуд хорошая шаурма, очень часто беру там, когда готовить лень и еще очень вкусные куриные стрипсы. Пицца правда там на мой вкус фигня, к сожалению, не по качеству а по вкусу((( И еще недавно они стали делать роллы - это самые вкусные, что я пробовала! За многие годы ни разу не было отравлений)
16:28:27 15-06-2023
Гость (15:03:32 15-06-2023) В "координатах" на строителей, напротив галактики, не один р... один раз поел там — неделю с горшка не слазил... увы, не с того, который в КиШе кричал.
16:51:52 15-06-2023
Гость (16:28:27 15-06-2023) один раз поел там — неделю с горшка не слазил... увы, не с т... Видимо вы с земли ели ночью.