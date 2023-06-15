Более 60 человек отравились шаурмой в сибирском городе

Все заказывали блюдо в одном и том же кафе

15 июня 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Братске Иркутской области 62 человека отравились после употребления шаурмы в местном кафе, сообщили в региональном Следкоме.

По данным ведомства, 29 пострадавших госпитализированы, среди них пятеро детей.

"Со слов пострадавших, все употребляли шаурму, через некоторое время почувствовали себя плохо", – говорится в заявлении СК.

Роспотребнадзор выяснил, что в кафе был нарушен технологический процесс приготовления блюд, не соблюдались условия хранения продуктов питания и сырья, а также не было условий для соблюдения личной гигиены работников.

В итоге заведение временно закрыли. Также возбудили уголовное дело.