Более 60 человек погибло при пожаре на горнолыжном курорте в Турции
В момент возгорания в отеле находилось 238 постояльцев
21 января 2025, 22:10, ИА Амител
В результате пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в Турции погибло 66 человек, еще 51 получил травмы, заявил глава МВД Турции Али Ерликая. Об этом сообщает "Российская газета".
Пожар произошел в ночь на вторник, 21 января, в отеле Grand Kartal, где в момент трагедии находилось 238 постояльцев. Очевидцы рассказали, что многие пытались спастись, связывая простыни, чтобы выбраться из окон.
Пожарные прибыли на место через 40-45 минут после вызова. Однако огонь быстро охватил весь отель – здание было деревянным. На кадрах видно, что объект серьезно пострадал.
Причины возгорания пока не установлены. По информации издания Hürriyet, ранее при проверке отеля нарушений в строительстве и системах пожаротушения не выявляли. Однако постояльцы утверждают, что сигнализация в момент пожара не сработала, а меры безопасности были недостаточными.
Посольство России в Турции сообщило, что информации о пострадавших россиянах не поступало, пишет РИА Новости.
00:31:10 22-01-2025
турки, они есть турки, построить девяти этажку из дерева.