Почти 70 детей отравились в алтайском лагере

Возбуждено уголовное дело

29 июля 2023, 20:05, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Республике Алтай

67 детей отравились в детском лагере "Горный Орленок", расположенном в Камлакском сельском поселении Шебалинского района Республики Алтай, сообщили в региональном СК.

"По предварительным данным, с 26 по 29 июля <...> за медицинской помощью к фельдшеру учреждения обратилось 67 детей в возрасте с 7 до 17 лет с признаками кишечного заболевания", – рассказали.

Состояние пострадавших удовлетворительное, им оказывают медпомощь. Следователи тем временем завели дело по части 1 статьи 238 УК РФ. Правоохранители разбираются в произошедшем.

По данным СК, всего в лагере отдыхает 354 несовершеннолетних.