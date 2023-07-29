Почти 70 детей отравились в алтайском лагере
Возбуждено уголовное дело
29 июля 2023, 20:05, ИА Амител
Фото: СУ СКР по Республике Алтай
67 детей отравились в детском лагере "Горный Орленок", расположенном в Камлакском сельском поселении Шебалинского района Республики Алтай, сообщили в региональном СК.
"По предварительным данным, с 26 по 29 июля <...> за медицинской помощью к фельдшеру учреждения обратилось 67 детей в возрасте с 7 до 17 лет с признаками кишечного заболевания", – рассказали.
Состояние пострадавших удовлетворительное, им оказывают медпомощь. Следователи тем временем завели дело по части 1 статьи 238 УК РФ. Правоохранители разбираются в произошедшем.
По данным СК, всего в лагере отдыхает 354 несовершеннолетних.
20:29:54 29-07-2023
В 90х от одной конторы снабжали лагерь продуктами. Перед открытием лагеря приезжала комиссия. Которая принимала лагерь. В конце мероприятия в столовой накрывался шикарный стол. Средства на него брали из бюджета отпущенного на питание детей. И эти крысы жрали и знали что объедают ребятишек. А сами закрывали глаза на недочёты.
23:32:46 29-07-2023
Гость (20:29:54 29-07-2023) В 90х от одной конторы снабжали лагерь продуктами. Перед отк... Сейчас в большинстве случаев происходит примерно тоже самое.
02:03:02 30-07-2023
Гость (20:29:54 29-07-2023) В 90х от одной конторы снабжали лагерь продуктами. Перед отк... Сейчас так же всë и в детских садах
02:12:49 30-07-2023
Все как всегда гнилье мясо с червями и все ради детей и воимя детей Травят русских как котят
03:53:41 30-07-2023
Крысы жрали за счет детей. А накрывал кто за счет детей?
04:28:52 30-07-2023
И ты был при этом такой же крысой :))) молодец что рассказал, ничего нового
10:31:08 30-07-2023
Это может быть ротавирус, а не отравление.