Более 60 компаний Алтайского края станут участниками федпроекта "Производительность труда"

Его реализуют в рамках нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика"

10 февраля 2025, 12:00, ИА Амител

Предприятие – участник проекта / Фото: КАУ АЦКР

Рост эффективности работы предприятия – одна из основных целей бизнеса. Оптимизация процессов, сокращение затрат, грамотное использование ресурсов – все это помогает компаниям не только извлекать больше прибыли, но и сохранять устойчивость даже в кризисные периоды. Именно для повышения производительности предприятий в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" в Алтайском крае реализуют новый региональный проект "Производительность труда". Согласно недавно утвержденному паспорту, к 2030 году его участниками станут более 60 предприятий Алтайского края.

Что дает проект?

Главная задача – помочь компаниям выстроить более эффективную систему работы. Для этого на предприятие приезжают эксперты Регионального центра компетенций (РЦК), которые проводят анализ производственных процессов и разрабатывают решения для оценки эффективности. За шесть лет под руководством специалистов РЦК на Алтае реализуют около 50 проектов по направлению "Бережливое производство".

Кто поможет присоединиться?

"Всего в 2025-2030 годах планируем вовлечь в реализацию проектов по повышению производительности труда еще 66 компаний края. Это промышленные и сельскохозяйственные предприятия, строительные компании, организации туризма и транспортной деятельности", – сказал заместитель начальника управления инновационного развития и кластерной политики, начальник отдела развития инновационной деятельности Минэкономразвития Алтайского края, администратор регионального проекта Александр Косарев.

И уточнил, что в работу вовлекут и учреждения социальной сферы: здравоохранения, образования, соцзащиты, спорта и культуры. По его словам, карантинный этап завершен, начинается активная фаза реализации проекта в Алтайском крае.

Какие цели планируют достичь?

Ожидают, что к 2030 году не менее 40 % средних и крупных предприятий в основных несырьевых секторах экономики применят методы повышения производительности. Также эффективные подходы к работе должны внедрить все государственные и муниципальные учреждения социальной сферы (100%).

Как стать партнером проекта?

К реализации в федеральном проекте "Производительность труда" приглашают компании несырьевых отраслей экономики с годовой выручкой от 400 млн рублей (для туристической годовой сферы – от 180 млн рублей). Заявки принимают на сайте: производительность.рф или по телефонам +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56. Электронная почта: innov@alregn.ru.

Вовлечение большего количества предприятий в программу означает не только повышение их конкурентоспособности, но и развитие разных секторов экономики во всем регионе.