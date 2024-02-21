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Более 70% опрошенных украинцев выступили за переговоры с РФ

Почти за два года показатель вырос

21 февраля 2024, 22:41, ИА Амител

Переговоры / Фото: unsplash.com
Переговоры / Фото: unsplash.com

Более 70% жителей Украины выступают за дипломатическое урегулирование конфликта с Россией. Как сообщает ТАСС, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Отмечается, что показатель вырос с 59% в мае 2022 года до 72% в феврале 2024 года. При этом во всех регионах большинство жителей в целом "открыты к дипломатическому треку".

Опрос проходил с 5 по 10 февраля 2024 года методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1202 респондента возрастом от 18 лет и старше. Погрешность для показателей, близких к 50%, не превышает 3,2%, а для показателей, близких к 25%, – 2,7%. Для показателей, близких к 10% и 5%, погрешность не превышает 2,1% и 1,4% соответственно.

Политика

Комментарии 7

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Грыша

06:31:33 22-02-2024

Безоговорочная капитуляция и выплата контрибуций. Отстраивание уничтоженного

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Гость

06:56:59 22-02-2024

Грыша (06:31:33 22-02-2024) Безоговорочная капитуляция и выплата контрибуций. Отстраиван... Осталось только уточнить, ГрЫша, вы с какой стороны фронта вещаете?

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Гость

17:58:45 22-02-2024

Грыша (06:31:33 22-02-2024) Безоговорочная капитуляция и выплата контрибуций. Отстраиван... А выплачивать чем и восстанавливать на что? Или дядя Сэм банкует?

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Гость

07:07:56 22-02-2024

Мало со скакуасами договоров заключали? Все эти договора или не выполнялись, или соблюдались ровно до того момента, пока хохлам было выгодно. Не надоело наступать на грабли? Только полная капитуляция!

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Гость

09:09:05 22-02-2024

Да, и какие требования эти 70% хотят на этих "переговорах" выставить? Об этом бы написали.

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Гость

12:45:58 22-02-2024

А с кем там переговариваться? ВВ так и сказал, что не с кем. И вообще б/у ничего не решает, за них другие думают.

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Алексей

12:47:10 22-02-2024

Украинцы недоговороспособны, так что только полная капитуляция

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