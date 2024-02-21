Более 70% опрошенных украинцев выступили за переговоры с РФ
Почти за два года показатель вырос
21 февраля 2024, 22:41, ИА Амител
Более 70% жителей Украины выступают за дипломатическое урегулирование конфликта с Россией. Как сообщает ТАСС, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.
Отмечается, что показатель вырос с 59% в мае 2022 года до 72% в феврале 2024 года. При этом во всех регионах большинство жителей в целом "открыты к дипломатическому треку".
Опрос проходил с 5 по 10 февраля 2024 года методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1202 респондента возрастом от 18 лет и старше. Погрешность для показателей, близких к 50%, не превышает 3,2%, а для показателей, близких к 25%, – 2,7%. Для показателей, близких к 10% и 5%, погрешность не превышает 2,1% и 1,4% соответственно.
06:31:33 22-02-2024
Безоговорочная капитуляция и выплата контрибуций. Отстраивание уничтоженного
06:56:59 22-02-2024
Грыша (06:31:33 22-02-2024) Безоговорочная капитуляция и выплата контрибуций. Отстраиван... Осталось только уточнить, ГрЫша, вы с какой стороны фронта вещаете?
17:58:45 22-02-2024
Грыша (06:31:33 22-02-2024) Безоговорочная капитуляция и выплата контрибуций. Отстраиван... А выплачивать чем и восстанавливать на что? Или дядя Сэм банкует?
07:07:56 22-02-2024
Мало со скакуасами договоров заключали? Все эти договора или не выполнялись, или соблюдались ровно до того момента, пока хохлам было выгодно. Не надоело наступать на грабли? Только полная капитуляция!
09:09:05 22-02-2024
Да, и какие требования эти 70% хотят на этих "переговорах" выставить? Об этом бы написали.
12:45:58 22-02-2024
А с кем там переговариваться? ВВ так и сказал, что не с кем. И вообще б/у ничего не решает, за них другие думают.
12:47:10 22-02-2024
Украинцы недоговороспособны, так что только полная капитуляция