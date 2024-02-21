Более 70% опрошенных украинцев выступили за переговоры с РФ

Почти за два года показатель вырос

21 февраля 2024, 22:41, ИА Амител

Переговоры / Фото: unsplash.com

Более 70% жителей Украины выступают за дипломатическое урегулирование конфликта с Россией. Как сообщает ТАСС, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Отмечается, что показатель вырос с 59% в мае 2022 года до 72% в феврале 2024 года. При этом во всех регионах большинство жителей в целом "открыты к дипломатическому треку".

Опрос проходил с 5 по 10 февраля 2024 года методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1202 респондента возрастом от 18 лет и старше. Погрешность для показателей, близких к 50%, не превышает 3,2%, а для показателей, близких к 25%, – 2,7%. Для показателей, близких к 10% и 5%, погрешность не превышает 2,1% и 1,4% соответственно.