Более 70 полномочий исключат из компетенций полиции

Контроль по ним будут осуществлять только профильные ведомства

04 июля 2024, 07:31, ИА Амител

Сотрудник полиции / Фото: en.mvd.ru

Из компетенций полиции исключат 76 дублирующих полномочий. Это почти половина от 169 составов административных правонарушений, которые полиция администрирует совместно с другими контрольными органами, пишет ТАСС.

"Таким образом, контроль будут осуществлять только профильные ведомства", – подчеркнули в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Изменения коснутся административных правонарушений в области охраны окружающей среды, собственности, авторских прав, в сельском хозяйстве, транспорте и т.д. В то же время полиция продолжит администрировать одновременно с контрольными органами 93 состава, которые требуют круглосуточного реагирования, необходимости применения силы и несут угрозы общественной безопасности, жизни и здоровью граждан.

По словам Григоренко, дублирующие проверки убирают "в пользу комфорта предпринимателей". Мера направлена на снижение административной нагрузки на бизнес и является продолжением реформы контроля и надзора.