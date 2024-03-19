Более 700 домов на родине Шукшина смогут подключить газ

Село Сростки приняло участие в программе догазификации

19 марта 2024, 14:00, ИА Амител

Запуск распределительного газопровода в Сростках / Фото: ООО "Газпром Газораспределение Барнаул"

Теперь все жители алтайского села Сростки получили доступ к природному газу. 15 марта здесь запустили новый распределительный газопровод на 19,6 км. Провести газ смогут еще 710 домов.

Участие в торжественном мероприятии приняли губернатор Алтайского края Виктор Томенко, генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Барнаул" Евгений Григоренко и глава Бийского района Денис Артемов.

"Наш единый оператор догазификации набрал хорошие темпы. Всего у нас 107 населенных пунктов, где догазификацию надо сделать. Примерно 56 тысяч домов могут быть подключены к газу. К сегодняшнему дню у нас создана возможность для подключения 48 тысяч домов. До конца 2024 года еще восемь тысяч домовладений будут обеспечены природным топливом", – отметил глава региона.

Виктор Томенко, Евгений Григоренко и Денис Артемов. / Фото: ООО "Газпром Газораспределение Барнаул"

"Газпром газораспределение Барнаул" ведет активное строительство газовых сетей в рамках догазификации с 2021 года.

"За это время построено почти 1000 км газопроводов. На сегодня полностью завершено строительство сетей в 21 населенном пункте, по всему краю создана техническая возможность подключения 48,5 тысячи домовладений", – сказал Евгений Григоренко.

Запуск распределительного газопровода в Сростках / Фото: ООО "Газпром Газораспределение Барнаул"

Жители Сросток рады, что печное отопление уходит в прошлое. Особенно пенсионеры. В числе первых подключившихся к газу – ветераны труда Юрий и Екатерина Васильевы. Через пару лет они отметят золотой юбилей со дня свадьбы.

"Конечно, для нас это большое событие. Радость. Еще недавно топили печку два раза в день. В холода приходилось подкидывать. В дом несешь дрова, уголь. Из дома – золу. Теперь же большое облегчение для нас", – говорит Юрий Васильев.

Его супруга добавила: еще и сэкономят, ведь газ – это намного выгоднее, чем покупка дров и угля.

Юрий и Екатерина Васильевы / Фото: ООО "Газпром Газораспределение Барнаул"

По данным на 15 марта, от жителей Сросток поступило 577 заявок на догазификацию, заключено 508 договоров. На эту же дату к природному газу подключились 176 домовладений. Всего в Алтайском крае с начала действия программы принято 32,5 тыс. заявок на догазификацию. По 31,4 тыс. заявок договоры уже заключены. Сети доведены до границ земельных участков 27 тысяч домов.