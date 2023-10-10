Более 8 млн рублей выделят из бюджета Алтайского края на охрану оркестра "Сибирь"
Согласно условиям контракта, в 2024 году подрядчику предстоит оказать услуги охраны учреждения в размере 35,1 тысячи часов
10 октября 2023, 07:55, ИА Амител
Алтайский государственный оркестр русских народных инструментов "Сибирь" в Барнауле ищет подрядчика на оказание услуг охраны в 2024 году. Начальная стоимость контракта составляет 8,1 млн рублей, следует из информации, размещенной на сайте госзакупок.
Согласно условиям контракта, в 2024 году подрядчику предстоит оказать услуги охраны учреждения, расположенного на проспекте Ленина, 7, в размере 35,1 тысячи часов. Стоимость часа составит 232 рубля. Деньги направят из бюджета региона.
За эти средства сотрудники будут защищать жизнь и здоровье посетителей и персонала, охранять объект и имущество, вести пропускной режим, каждые два часа проводить осмотр здания и выполнять другие функции. Отмечается, что сотрудник должен иметь удостоверение охранника шестого разряда и разрешение на ношение оружия.
Отдельно в документе прописаны требования к предприятию-подрядчику. В частности, у него должно быть дежурное подразделение с круглосуточным режимом работы и комнатой хранения оружия в Барнауле, наличие ежедневного резерва в количестве не менее четырех сотрудников охраны для замены или выставления дополнительных постов, наличие короткоствольного служебного оружия не менее 18 единиц, средств индивидуальной защиты, бронежилетов, резиновых палок, наручников, ручных металлодетекторов.
Итоги аукциона подведут 19 октября.
Как пояснили amic.ru в оркестре "Сибирь", аукцион объявлен в связи с передачей в апреле 2022 года помещения в собственность "Сибири". И теперь функции по содержанию и охране комплекса оркестр будет выполнять самостоятельно.
08:35:34 10-10-2023
Вот бы сторожам платили по 232 рубля в час, при графике 1\2 а че норм за 55 косых в месяц ишачить. Но увы такого нет.
11:30:12 10-10-2023
Один сотрудник будет защищать? Да уж, уж да. Это же бутафория чистой воды. Ушел он проверить помещения, а на входе или в фойе никого на охране нет - это что за охрана??? Охрана или есть или её нет, другого здесь не может быть! Да и вообще как может один охранник охранять жизни нескольких сотен людей??? Вы о чём пишите? СЮРРРРРРРРРРРРР, да и только.
23:46:25 10-10-2023
Гость (11:30:12 10-10-2023) Один сотрудник будет защищать? Да уж, уж да. Это же бутафори... не 1 а минимум 2. в рабочее время. а ночью---В частности, у него должно быть дежурное подразделение с круглосуточным режимом работы
23:47:54 10-10-2023
не дай бог ложки украдут, или дудку
07:33:21 12-10-2023
юрий (23:47:54 10-10-2023) не дай бог ложки украдут, или дудку... Смешно вам, вы цены на инструменты посмотрите ради интереса-то