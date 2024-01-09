Более 80 тонн груза и 40 автомобилей отправил Алтайский край за 2023 год в зону СВО
В состав грузов вошли рации, генераторы, необходимое снаряжение, посылки и другие необходимые вещи
09 января 2024, 16:00, ИА Амител
В 2023 году в зону спецоперации из Алтайского края отправили более 80 тонн груза и 40 автомобилей, рассказал заместитель председателя АКЗС Денис Голобородько. Об этом сообщает пресс-служба АКЗС.
В состав грузов вошли рации, генераторы, необходимое снаряжение, посылки и другие необходимые вещи.
Кроме того, в правительстве региона создана специальная рабочая группа, занимающаяся закупками для военных частей, в которых служат жители Алтайского края.
Также вовлечены в работу по поддержке участников спецоперации депутаты АКЗС, добавил Голобородько.
"Мы помогаем с логистикой, с отправкой на фронт. Только на транспортные услуги направили более 10 миллионов за прошедший год", – сообщил парламентарий.
Комментарии 0