Более 9 тысяч незаконно мобилизованных россиян возвращены домой

В результате проверок прокуроры выявили целый ряд недостатков процесса мобилизации

31 января 2023, 18:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что по результатам надзорных проверок домой были возвращены более 9 тысяч незаконно мобилизованных россиян. Как пишет "Интерфакс", об этом он заявил в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

Он отметил, что в это число также входят те, кто не должен был быть призван из запаса по состоянию здоровья. В результате проверок прокуроры выявили целый ряд недостатков процесса мобилизации.

"Мобилизация давно не проводилась, выявила массу существенных проблем, что стало для многих уроком, заставила пересмотреть подходы в организации воинского учёта, в формировании соответствующих баз данных военнослужащих", – сказал Краснов.

Также проверяющие выявили и проблемы с выплатами положенного денежного содержания. По словам генпрокурора, это связано, в первую очередь, с некорректным или долгим введением информации в базу данных, а также блокированием денежных средств. Сейчас все положенные мобилизованным деньги выплачены.