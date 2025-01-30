Более 90 обращений. Депутат Госдумы взялся за решение проблем жителей Баевского района

Общественная приемная Александра Терентьева провела выездной прием граждан

30 января 2025, 19:00, ИА Амител

Оксана Молодых на приеме граждан / Фото: spravedlivo.ru

На прошлой неделе, 24 и 25 января, руководитель общественной приемной депутата Госдумы Александра Терентьева Оксана Молодых провела выездные встречи в восьми селах Баевского района: Паклино, Ситниково, Баево, Верх-Пайва, Нижнечуманка, Верх-Чуманка, Плотава и Прослауха. За помощью к парламентарию обратились более 65 жителей, в том числе восемь представителей сельсоветов. В ходе встреч поступило почти 90 обращений, с которыми депутат уже начал работу.

Ремонт школы

Родители учеников Ситниковской школы направили коллективное обращение с просьбой помочь в капремонте здания. По их словам, учебное учреждение уютное, но находится в аварийном состоянии: во время дождей течет крыша, в классах появляются лужи, потолки покрываются желтыми пятнами. Руководство школы пыталось исправить ситуацию ­– запенили дыры в крыше, подложили куски шифера, заменили окна, но на полноценный ремонт средств не хватило. Осенью птицы расклевали пену, и проблема вернулась. Жители просят депутата содействовать в решении этого вопроса.

Медицинская помощь

Жители села Паклино обеспокоены недостаточной работой фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа). Помещение есть, но фельдшер принимает пациентов нерегулярно, а сам ФАП работает только при приезде врачей. Но когда сельчанам нужно пройти флюорографию, сельсовет предоставляет машину для поездки в Баево.

Отсутствие аптек ­– еще одна наболевшая проблема. В Паклино лекарства привозят всего раз в месяц, что вызывает недовольство местных жителей. В Нижнечуманке ситуация еще сложнее: аптеку там закрыли около семи лет назад, а местный фельдшер вообще не имеет категории, чтобы продавать лекарства. В результате люди самостоятельно ездят за медикаментами в райцентр.

Транспортное сообщение

Жители нескольких сел столкнулись с проблемами межмуниципального транспорта. В Паклино, Верх-Чуманке и Прослаухе отсутствуют автобусные маршруты, позволяющие добраться до райцентра. В Нижнечуманке нет автобуса, который соединял бы Баево и Покровку. Кроме того, жители Верх-Чуманки пожаловались, что в самом райцентре нет общественного транспорта, который бы довозил людей до районной больницы.

На встречах поднимали и другие темы, волнующие местных жителей:

высокая стоимость дров и угля;

сложности с получением звания "Ветеран труда";

газификация населенных пунктов;

плохое состояние дорог;

проблемы с мобильной связью;

отсутствие спорткомплекса в Баево;

необходимость ремонта детского сада в Верх-Пайве;

отсутствие отделения Сбербанка в Прослаухе;

трудности с получением технических средств реабилитации;

вопросы по пенсионным начислениям.

Все обращения граждан зафиксировали. Александр Терентьев уже приступил к их рассмотрению. В ближайшее время он направит запросы в соответствующие инстанции для поиска решений.