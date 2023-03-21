Более дорогие и инновационные: в Tele2 рассказали, какие телефоны покупают россияне

Клиенты Tele2 стали чаще выбирать инновационные смартфоны: доля устройств с поддержкой eSIM выросла до 9%

21 марта 2023, 11:15, ИА Амител 4CQwVszH9pSXrDw1726

Гаджеты. Телефоны / Фото предоставлено Tele2

Российский оператор мобильной связи Tele2 проанализировал предпочтения пользователей смартфонов в 2022 году. Доля устройств с поддержкой eSIM в сети оператора в России увеличилась на 3 п. п. Сейчас клиенты предпочитают смартфоны с большим экраном: доля устройств с диагональю дисплея более 6 дюймов превысила 60%. На гаджеты стоимостью более 20 тыс. рублей приходится 33% смартфонов в сети Tele2.

Функциональность

Спрос на более технологичные и функциональные устройства растёт. В прошлом году доля LTE-смартфонов в сети оператора увеличилась на 2 п. п. и составила 96%. Растёт и число устройств с поддержкой технологии eSIM: в 2022 году доля таких смартфонов выросла до 9%, увеличившись за год на 3 п. п. В Сибири гаджетов с поддержкой eSIM больше всего в Красноярском крае: их доля в регионе даже выше общероссийской. На втором месте по доле eSIM – Хакасия, на третьем – Новосибирская область.

Цена

Клиенты оператора стали чаще выбирать более дорогие модели стоимостью от 20 тысяч рублей. Доля таких смартфонов в сети Tele2 увеличилась за год с 27% до 33%. При этом 20% клиентов выбирают устройства стоимостью 10-20 тысяч рублей, 14% – пользуются более бюджетными гаджетами в ценовом диапазоне 5-10 тысяч рублей. Лидирующие позиции в сети оператора занимают смартфоны Samsung с долей 25% и Xiaomi с долей 23%.

Экран

Ещё один заметный тренд 2022 года – на рынке всё больше гаджетов с большим экраном. Доля смартфонов в сети оператора с диагональю дисплея более 6 дюймов превысила 60%, тогда как в 2021 году она составляла 54%. Это соответствует мировому тренду производства смартфонов с большим экраном. Пользователи стали много времени проводить онлайн и смотреть фильмы на экранах мобильных телефонов.

Клиенты Tele2 выбирают более качественные и дорогие модели, которые служат им дольше. Доля абонентов, использующих один смартфон два года, составляет 22%, раз в три года меняют телефон 9% клиентов.

ООО "Т2 Мобайл"

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