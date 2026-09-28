Эксперты отмечают: своевременная профилактика способна отсрочить или предотвратить до 45% случаев деменции

28 сентября 2026, 15:10, ИА Амител

Скрининг / Фото предоставлено компанией

Бесплатную первичную проверку памяти и когнитивных функций в магазинах "Пятерочка" прошли свыше двух тысяч посетителей. Акцию "Деменция.net" запустили на площадках Центров местного сообщества, в том числе в Барнауле. Проект стартовал год назад в пилотном формате. Осенью 2026 года организаторы провели мероприятия уже в 31 регионе России.

Скрининг и рекомендации

Инициатива посвящена двум важным датам: Международному дню борьбы с болезнью Альцгеймера и Всемирному месяцу осведомленности о когнитивном здоровье.

С 18 по 21 сентября 2026 года в магазинах формата "у дома" открылись 35 зон первичного скрининга. Посетители проходили экспресс-тестирование и узнавали о способах поддержания памяти. Участники с тревожными результатами скрининга получили рекомендации по дальнейшим действиям. За четыре дня специалисты провели около 2,4 тысячи диагностических консультаций.

Представители проекта "Деменция.net" считают расширение акции важным шагом. Многие люди старшего возраста не обсуждают проблемы с памятью со своими близкими и откладывают обращение к врачу. Такие инициативы помогают обратить внимание на первые признаки нарушений, снизить тревогу и сориентировать семьи, которым нужна поддержка.

Почему важна профилактика

ВОЗ сообщает: более 55 млн человек во всем мире живут с диагнозом "деменция".

Примерно у 5–6% людей в возрасте старше 65 лет специалисты отмечают когнитивные нарушения. ВОЗ прогнозирует, что к 2050 году число людей с деменцией может возрасти до 152 млн.

Специалисты отмечают, что физкультура, питание, поддержка умственной активности и наблюдение за хроническими заболеваниями помогают снизить риски.

Питание как часть заботы о здоровье

Предупреждение возрастных изменений не ограничивается диагностикой. Специалисты рекомендуют сочетать интеллектуальную активность, движение, полноценный сон и сбалансированный рацион.

Торговая сеть совместно с экспертами проекта "Деменция.net" и НИМЦ "Геронтология" подготовила информационные материалы "Полезная корзина для вашего мозга". В них собрали сведения о принципах сбалансированного рациона и продуктах, которые могут входить в ежедневное питание: об овощах, цельнозерновых крупах, орехах и рыбе. Подборкой россияне пользуются через приложение "Пятерочки".

С 2021 года Центры местного сообщества развиваются в партнерстве с фондами "Добрый город Петербург" и "Хорошие истории". Сегодня проект объединяет около пяти тысяч магазинов "Пятерочка" в 68 регионах страны и реализуется как часть программы устойчивого развития "Пятерочка с заботой". ЦМС поддерживают локальные инициативы, развивают культуру добрососедства и помогают жителям осуществлять социально значимые проекты.