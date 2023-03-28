Более двух тысяч сибиряков зарегистрировали бизнес через сервис Сбер с начала года

Это делает процесс более простым и удобным

28 марта 2023, 17:42, ИА Амител

Гаджеты. Бизнес / Фото: garetsvisual / Freepik

Сервис Сбербанка "Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта" (РБиДОС) пользуется популярностью у предпринимателей: в 2023 году им воспользовались уже более 2000 клиентов Сбера в Сибири.

Сервис РБиДОС (его предоставляет банк и компания "Деловая среда", входящая в экосистему Сбера) позволяет зарегистрировать ИП или ООО с одним учредителем и открыть расчётный счёт дистанционно. Причём без визита в банк и ФНС.

"Мы развиваем сервис дистанционной регистрации бизнеса и открытия счёта: теперь услуга доступна во всех офисах по обслуживанию физических лиц – в Сибирском банке их 333. Это существенно упрощает путь начинающих предпринимателей, ведь широкая география присутствия офисов Сбера позволяет зарегистрировать бизнес даже в небольших населённых пунктах. Сервис избавил предпринимателей от дополнительных затрат: неважно, открывает клиент ИП или ООО, государственная пошлина за регистрацию бизнеса и комиссия за открытие счёта не взимаются", – прокомментировал председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

Для клиентов банка сервис регистрации бизнеса работает бесплатно. Услуга действует для граждан, принявших решение о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или создающих общество с ограниченной ответственностью (ООО) с единственным учредителем. Юридическое оформление регистрации бизнеса происходит всего за один визит в банк. Дополнительная информация о сервисе доступна на сайте банка в разделе "Малому бизнесу и ИП".

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