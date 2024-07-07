Более половины американских компаний продолжают работать в России

Покинули рынок 322 фирмы

07 июля 2024, 13:50, ИА Амител

Супермаркет / Фото: pxhere.com

Больше половины американских компаний, которые вели бизнес в России до февраля 2022 года, продолжили свою деятельность после этого. В общей сложности в стране зарегистрировано 659 американских компаний, из которых 159 продолжали работать как и прежде, еще 178 – с изменениями, а 322 покинули российский рынок, пишет РИА Новости.

Среди тех, кто продолжил работать, больше всего промышленных (52), пищевых и потребительских (25) и IT-компаний (21). Среди тех, кто продолжил деятельность с изменениями, значительную долю составляют компании из сферы IT и телекома, потребительских товаров, промышленности, финансов и фармацевтики.

Среди оставшихся в России: Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson, PepsiCo, Mars и Coca-Cola, Burger King, TGI Fridays, Papa John's, Vans, а также бренды одежды Guess и Crocs (сеть Saboo).

Среди покинувших российский рынок: 78 IT-компаний, 51 промышленная, 43 развлекательные, 39 компаний из сферы потребительских товаров и 39 предоставляющих различные услуги. Среди ушедших: Oracle, Nvidia и Autodesk, McKinsey&Company и Kelly, "Макдональдс", KFC и "Старбакс".