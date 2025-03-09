Более половины иностранных рабочих на Алтае оказались гражданами Узбекистана
Генеральное консульство Узбекистана провело онлайн-конференцию с руководителями правительства Алтайского края
09 марта 2025, 15:05, ИА Амител
Генеральное консульство Узбекистана провело онлайн-конференцию с руководителями правительства и потенциальными работодателями Алтайского края. В центре внимания встал вопрос трудовой миграции, пишет Dunyo.
Как сообщил зампред правительства, министр экономического развития Алтайского края Евгений Дешевых, в 2024 году из 11 тысяч приглашенных в регион иностранных работников более шести тысяч прибыли из Узбекистана.
"Это еще одно свидетельство того, что взаимосвязи между Узбекистаном и Алтайским краем находятся на высоком уровне по всем направлениям. Более того, это показатель активного и взаимовыгодного межрегионального сотрудничества", – подчеркнул он.
Евгений Дешевых особенно акцентировал внимание на заинтересованности в привлечении на работу на различные предприятия региона граждан Узбекистана.
Также отмечается, что две трети всех выданных в прошлом году трудовых патентов получили граждане Узбекистана.
Представители Управления по труду и занятости выразили заинтересованность в привлечении рабочих из Узбекистана в такие отрасли, как строительство, промышленность, переработка сельхозпродукции, торговля и другие.
Генеральный консул Узбекистана Аслам Акбаров подчеркнул значимость трудоустройства граждан республики на предприятиях Алтайского края, в том числе в сельскохозяйственном секторе. Он обратил внимание на необходимость защиты их прав и интересов, а также на строгое соблюдение условий трудовых соглашений, заключенных с алтайскими работодателями.
22:27:55 09-03-2025
За 30-40 тыс их работать не заставишь