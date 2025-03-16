Более ста украинских военных попали в окружение к западу от Суджи

По словам российских военных, "никто не выйдет"

16 марта 2025, 08:45, ИА Амител

Подразделение ВСУ численностью более 100 человек попало в окружение западнее Суджи в Курской области. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" с позывным Витязь.

"Украинское подразделение численностью более 100 человек окружено западнее Суджи. По ним работает арта. Настоящий котел. Никто не выйдет", – сказал он.

Напомним, что на прошлой неделе российские войска начали масштабное наступление в Курской области. За несколько дней они освободили более 1100 километров территории, а 13 марта под контроль российских войск вернулась Суджа.