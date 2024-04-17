Более триллиона рублей выдали микрофинансовые организации в 2023 году

В основном за деньгами в МФО обращались жители, но спрос со стороны бизнеса тоже есть

17 апреля 2024, 13:10, ИА Амител erid: LjN8K3kYX

Деньги. Рубли / Фото: ededchechine / Freepik

900 млрд рублей выдали микрофинансовые организации России потребителям в прошлом году. Это на 28% больше, чем в 2022-м. А малому и среднему бизнесу выдали на 50% больше – 105 млрд рублей. Отчетность по тенденциям микрофинансового рынка опубликовал Центробанк.

Спрос на онлайн-займы продолжает расти

Еще одна тенденция прошлого года – рост дистанционных займов. В 2023-м их было 75%, тогда как в 2022-м – 66%.

А вот долговой нагрузки стало меньше. И связано это с мерами регулятора: в прошлом году ограничили максимальную сумму переплаты по займу и максимальный размер ежедневной процентной ставки. Это привело к снижению ставок на рынке. Так, МФО перестали выдавать займы более чем под 0,8% в день. В четвертом квартале 2023 года 71% займов выдали по ставкам от 0,5% в день.

Благодаря введению макропруденциальных лимитов сократилось и количество займов, выданных заемщикам с долговой нагрузкой более 80%. И в прошлом году доля таких займов составила всего 14%. Для сравнения: в первом квартале 2023-го этот показатель составлял 30%, а со второго по четвертый квартал 2022 года – 41%.

Уровень просроченной задолженности в 2023 году оставался стабильным – около 34%. Но это тоже меньше, чем в 2022-м.

Что изменится в 2024 году?

С 1 октября 2024 года МФО обязаны формировать повышенные резервы на возможные потери по займам с полной стоимостью кредита (ПСК) 250% годовых и более, сообщает Центробанк. Предполагается, что эта мера будет стимулировать МФО к еще большему снижению ставок.

Альтернатива большим кредитам

Рынок МФО трансформируется не только из-за законодательных нововведений. Микрофинансовые организации развиваются и разрабатывают выгодные продукты. Если раньше в МФО обращались в основном за деньгами "до зарплаты", то сейчас микрозаймы стали хорошей альтернативой крупным кредитам.

Например, долгосрочный заем под залог ПТС автомобиля позволяет получить наличными до 500 000 рублей. При этом заемщику не придется тратить время на сбор различных справок, поиска поручителей и прохождения бюрократических процедур. Да и риск столкнуться с отказом у потенциальных заемщиков МФО минимальный.

Оформить такой заем можно прямо в день обращения всего по двум документам – понадобятся лишь ПТС на автомобиль и паспорт. Более того, получить заем под залог ПТС можно даже при неудачном опыте оформления кредита в прошлом. Поэтому о кредитной истории тоже можно не переживать. Но самое главное – процентные ставки на такой заем значительно ниже, чем на другие продукты микрофинансовых организаций.

Не забудьте проверить МФО

Напомним, по закону выдавать займы имеют право только те микрофинансовые организации, которые находятся в реестре ЦБ РФ. Проверить МФО может любой желающий на официальном сайте Банка России. Кроме того, рекомендуется внимательно изучить информацию об МФО и почитать отзывы клиентов. Задавайте вопросы сотрудникам выбранной организации, запрашивайте документы. Порядочная МФО обязательно ответит на все вопросы.

Оформить заем под залог ПТС в Барнауле можно в агентстве финансовых решений "Взаимодействие" (услуги оказывает ООО МКК "Взаимодействие", ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236, имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ). Надежная и известная микрофинансовая организация с хорошей репутацией поможет получить деньги с максимальной выгодой на любые цели в день обращения и оформит все документы в течение часа.

Заем здесь не включает скрытых платежей и комиссий – выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством. Также важно, что на весь срок погашения займа машина остается у собственника с сохранением права пользования.

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