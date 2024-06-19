Более тысячи семей на Алтае благоустроили дома на льготный кредит от Россельхозбанка

Взять деньги можно не только на ремонт самого дома, но и на проведение газа, отопления или воды

19 июня 2024, 12:45, ИА Амител erid: LjN8Kb2PW

Иллюстрация: пресс-служба Россельхозбанка

Ремонт жилья, его благоустройство, подведение коммуникаций – всегда затратное дело. Самостоятельно многие работы такого плана сложно провести, да и денег на это требуется много и сразу. С этой задачей готов помочь Россельхозбанк.

Льготный кредит

Россельхозбанк в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" разработал специальный потребительский кредит на благоустройство домов для жителей села.

Кредит целевой. Его можно получить на приобретение и монтаж оборудования для установки централизованного или автономного электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, газоснабжения. Либо на ремонт жилого дома, расположенного в сельской местности.

Часть ставки по этому кредиту банку субсидирует государство, поэтому для клиентов она получается лояльной. Сегодня это от 3,25% годовых при условии личного страхования, выполнения всех обязательств по кредитному договору и предоставления субсидий банку.

Для жителей Алтая

С начала действия программы в 2020 году возможностями льготного кредитования на ремонт и благоустройство уже воспользовались более 1,1 тыс. сельских жителей Алтайского края и Республики Алтай на сумму 417,6 млн рублей. Из них только в этом году жители 329 домов в сельской местности начали ремонт и благоустройство, вложив порядка 140 млн рублей.

Чаще всего жители алтайских регионов берут кредиты по этой программе на газификацию, водоотведение и ремонт.

Программа доступна и жителям малых городов Алтайского края. Это Славгород, Змеиногорск, Алейск, Белокуриха, Заринск, Камень-на-Оби, Яровое и Горняк с численностью населения до 30 тыс. человек.

Готовый подрядчик

Важно, что все эти работы можно проводить только по договорам подряда, заключенным с организациями-исполнителями. Однако это скорее плюс: обращаясь в банк, вы сразу получаете готовый список проверенных подрядчиков для выполнения необходимых вам работ. В каждом районе, где есть офис банка, имеются аккредитованные подрядчики, из которых вы сможете выбрать.

Основные условия

Кредит может получить гражданин РФ в возрасте от 23 до 65 лет, имеющий постоянную регистрацию в сельской местности. Минимальная сумма кредита – 30 тысяч рублей, максимальная для Алтайского края и Республики Алтай увеличена до 500 тысяч включительно. Причем эту сумму можно получить на каждую цель кредита: отдельно на ремонт до 500 тысяч рублей и отдельно на благоустройство (проведение коммуникаций) тоже до 500 тысяч рублей. Срок кредита – от 13 до 60 месяцев.

Кредит можно погасить досрочно – частично или полностью, без комиссий. Льготная ставка для клиента по таким кредитам будет на уровне от 3,25 до 5% годовых в зависимости от страхования. Полная стоимость кредита с учетом государственной поддержки составляет 5,001-9,496% годовых.

Контакты

Подробную информацию по кредитным продуктам можно получить в офисах банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 или 7787 для абонентов МТС, Мегафон, Билайн и Tele2 и на официальном сайте банка rshb.ru.

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

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