Более восьми километров трассы Алейск – Чарышское отремонтировали в рамках нацпроекта

Работы проводились в Усть-Калманском районе

27 октября 2023, 17:15, ИА Амител





Ремонт дороги в Усть-Калманском районе

Более восьми километров трассы Алейск – Чарышское отремонтировали в Усть-Калманском районе в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". На благоустройство участка потратили около 200 миллионов рублей.

Как сообщает Министерство транспорта региона, отремонтировали отрезок методом холодного ресайклинга. Это подразумевает фрезерование старого покрытия, устройство основания из щебня с добавлением цемента, что позволяет увеличить срок службы дорожного полотна. Для обеспечения безопасности дорожного движения на участке нанесли разметку, заменили знаки и металлическое барьерное ограждение.

По данным ведомства, ремонтировали дорогу около 50 человек.

В настоящее время также работники приводят в нормативное состояние трехкилометровый участок в Чарышском районе. Работы завершены на 95%.

"Обновление трассы очень важно для гостей и жителей Алтайского края, она входит в опорную сеть региона, также по ней осуществляется туристический маршрут к природным достопримечательностям Чарышского района", – пояснили в Министерстве транспорта Алтайского края.

В 2023 году в Алтайском крае по программе "Безопасные качественные дороги" приведут в порядок 150 участков. Общая протяженность готовых участков составляет 320 км, план текущего года выполнен на 95%.

На региональной и межмуниципальной сети дорог отремонтировали 113 объектов. Обновленные участки, протяженностью более пяти километров расположены на трассах Павловск-Камень-на-Оби-граница Новосибирской области, Благовещенка-Нижняя Суетка, Романово-Завьялово-Баево-Камень-на-Оби, Урожайный-Стуково-Новые Зори, Бийск-Белокуриха, Алтай-Кузбасс, Быканов Мост-Солоновка-Солонешное-граница Республики Алтай, Алейск-Петропавловское-Смоленское, Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области, Курья-Колывань-Бугрышиха и другие.

В столице региона работы в рамках нацпроекта практически завершены. На улицах Малахова и Интернациональной дорожники завершают благоустройство территории после ремонта дорог. Всего в текущем дорожно-строительном сезоне будет обновлено 12 дорожных участков, общей протяженностью более 28 км. Они расположены на проспекте Космонавтов, 9-ом Заводском проезде, а также на улицах 1905 года, Гридасова, Радужная, Островского, Гущина, Просторная, Интернациональная, Малахова, Звездная, Водозаборная.