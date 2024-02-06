Болонку, год прожившую в лесу, нашли живой в Подмосковье

Пес сам выбрался к ближайшему садоводству и ждал помощи

06 февраля 2024, 08:35, ИА Амител

Кадр из видео / Телеканал РЕН ТВ

В подмосковном Подольске нашли собаку, пропавшую год назад. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Первая хозяйка бросила Сахарка, после чего его подобрала новая. В доме пес прожил всего сутки и сбежал. Полтора месяца волонтеры искали потерявшееся животное, но не смогли добиться результатов.

Оказалось, что год Сахарок жил в лесу неподалеку. Он сам вышел к ближайшему садоводству и ждал помощи.

Как рассказала местная жительница, они с мужем заметили маленький шерстяной комок, обернули в полотенце и стали искать хозяев.

Грязного и обросшего Сахарка отвезли ветеринарам. Его подстригли и готовят к медицинскому обследованию.